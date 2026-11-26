Die Eintracht-Frankfurt-Stürmerin Laura Freigang ist für 16 Monate gesperrt. Sie verzichtet auf ein Gerichtsverfahren wegen dreier verpasster Dopingtests, obwohl sie keine Dopingmittel einnahm.

Die deutsche Fußball -Nationalspielerin und Stürmerin des Bundesligisten Eintracht Frankfurt, Laura Freigang, hat eine Sperrung von 16 Monaten aufgrund von Verstößen gegen die Anti-Doping -Bestimmungen hingenommen. Die Entscheidung des Deutschen Fußball -Bundes ( DFB) bedeutet, dass die 28-jährige Spielerin bis mindestens Oktober 2027 nicht im Wettkampf auflaufen und auch nicht an offiziellen Teamtrainings teilnehmen darf. Der Stichtag für den Beginn der Sperre wurde retroaktiv festgelegt, was die Dauer der Abstinenz von der Sportart drastisch verlängert.

Rechtlicher Vergleich vermeidet langwieriges Gerichtsverfahren

Laura Freigang hat sich dazu entschieden, einen außergerichtlichen Vergleich mit den zuständigen Anti-Doping-Stellen des DFB zu unterzeichnen, anstatt sich einem formalen Disziplinarverfahren oder einem langwierigen gerichtlichen Streit zu stellen. In einem fast vierminütigen Videoäußerung begründete die Stürmerin diesen Schritt damit, dass die vergangenen Monate für sie extrem belastend waren und sowohl ihre finanzielle als auch ihre mentale und emotionale Gesundheit stark in Mitleidenschaft gezogen haben. Sie erwähnte, dass sie in der Vergangenheit mehrfach nach Spielen auf dem Platz geweint habe und die Unsicherheit über den möglichen Ausgang eines Prozesses sowie die damit verbundenen hohen Kosten sie dazu bewogen haben, einen Weg zur inneren Ruhe zu suchen.

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Dreimal verpasster Test trotz negativem Ergebnis

Die Sperre resultiert aus drei dokumentierten verpassten Dopingtests, die gegen die Melde- und Kontrollpflichten der Internationalen Anti-Doping-Agentur (WADA) verstoßen. Der schwerwiegendste Vorwurf betrifft den dritten versäumten Termin, bei dem Freigang angeblich einen offiziellen Wettkampftermin nicht ordnungsgemäß in der zuständigen Melde-App registriert hat. Dennoch ist die Spielerin zum vereinbarten Zeitpunkt zu den Dopingkontrolleuren erschienen und hat sich einer Urinprobe unterzogen, die in der Folge negativ ausfiel. Damit konnte sie eindeutig nachweisen, dass sich zu keinem Zeitpunkt ein konkreter Verdacht auf die Einnahme von verbotenen Substanzen in ihrem Körper befand.

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Freigang übernimmt Verantwortung und entschuldigt sich

Trotz des negativen Testergebnisses und der Betonung, dass kein Dopingverdacht bestand, räumt Laura Freigang ihre Verantwortung für die Versäumnisse bei der Einhaltung der Meldepflichten öffentlich ein. Sie erklärt in ihrer Stellungnahme, dass ihr Fall nicht immer so schwarz-weiß gewesen sei, wie er aus der Ferne wirken könnte, und hebt hervor, dass die Unterschrift unter den Vergleich nicht bedeutet, dass sie die bisherige Bewertung ihrer Handlungen uneingeschränkt teilt. Dennoch sei ihr bewusst, welche Verantwortung Spielerinnen gegenüber der Sauberkeit des Sports und den Kontrollmechanismen tragen. Sie drückt ihre aufrichtige Reue aus, da die Situation Konsequenzen für ihr persönliches Umfeld, ihre Familie, die Fans, die Nationalmannschaft und den Verein Eintracht Frankfurt nach sich zieht.

Emotionale Bewährung bis zum Wiederbeginn 2027

Für die Zeit der Sperre, die bis Oktober 2027 andauert, hat sich Laura Freigang vorgenommen, die Abstinenz von der Sportfläche bestmöglich zu nutzen. Sie betonte in ihrer emotional gefärbten Ansprache, dass der Fußball seit ihrer Kindheit das bestimmende Element ihres Lebens war und sie nun lernen muss, den Alltag ohne das Spiel zu bestreiten. Obwohl es ihr schwerfalle, nicht mehr auf dem Platz zu stehen und ihre Mannschaft nicht unterstützen zu können, zeigte sie sich kämpferisch und gab an, nicht aufzugeben. Die Stürmerin versprach, die erforderliche Klarheit und Perspektive zu finden, um die Zeit bis zu ihrem erwarteten Comeback im Jahr 2027 konstruktiv zu überstehen.