Heftige Schneefälle sorgen in Österreich für zahlreiche Unfälle und Sperrungen. Auch in Bayern kommt es durch Staus zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Fahrzeuge stauen sich auf der Autobahn A8 München-Salzburg. Wegen der Blockabfertigung Richtung Brenner und den winterlichen Straßenverhältnissen staute sich der Verkehr am Abend in beiden Richtungen auf mehreren Kilometern.

Staus, Unfälle und Sperren: Der Wintereinbruch trifft wichtige Verkehrsachsen. Das bekommen auch Autofahrer im Süden Deutschlands zu spüren. Wie lange die schwierige Lage noch anhält. Die ersten größeren Schneefälle dieses Winters haben in den meisten Regionen Österreichs zu vielen Verkehrsunfällen, Staus und Straßensperren geführt.

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Autofahrer sollten auf nicht notwendige Fahrten verzichten, sagte ein Verkehrsexperte des Autofahrerklubs ÖAMTC der Deutschen Presse-Agentur. Das gelte auch für Deutsche, die nach Österreich wollen, betonte er.