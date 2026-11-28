3M verzeichnet 2026 organisches Umsatzwachstum und steigenden Gewinn. Eine Partnerschaft mit AWS stärkt die Wachstumsperspektiven im Rechenzentrumsmarkt.

Neue Produkte und ­besser kalkulierbare Altlasten stärken die Wachstumsaus­sichten. Mit einer AWS -Partnerschaft erschließt sich 3M zudem Chancen im Markt für RechenEine Spezialfolie fällt im Display kaum auf — ihre Qualität kann jedoch einen sichtbaren Unterschied machen.

Solch unscheinbare, aber wichtige Produkte prägen das Geschäft von 3M. Der US-Konzern nutzt sein Fertigungswissen zu Klebstoffen, Beschichtungen und Oberflächen für unterschiedlichste Anwendungen. Daraus entstehen Spezialprodukte, deren Qualität Preisaufschläge gegenüber Standardmaterialien ermöglicht. Bekannt ist das Unternehmen aus dem amerikanischen St. Paul vor allem für sein Consumer-Geschäft mit Post-it-Haftnotizen, Scotch-Klebebändern und Scotch-Brite-Schwämmen. Den größeren Umsatz erzielt 3M jedoch mit Industriekunden.

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Für sie zählt nicht nur der Preis, sondern auch, ob ein Material Fehler verhindert oder Bauteile langlebiger macht. Nach der Abspaltung der Gesundheitssparte Solventum gliedert sich der Konzern neben dem Verbrauchergeschäft in zwei Industriesparten: Safety & Industrial liefert unter anderem Klebstoffe, Schleifmittel und Schutzausrüstung, Transportation & Electronics Spezialfolien für Displays und Materialien für Fahrzeuge und Halbleiter. Die enorme Breite des Portfolios — 3M verkauft mehr als 60.000 Produkte — brachte dem Konzern lange den Ruf eines schwerfälligen Industriekonglomerats ein.