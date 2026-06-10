Spider-Man: Brand New Day - Laufzeit vorzeitig geleakt: Längstes Spidey-Abenteuer mit Tom Holland

Die mutmaßliche Laufzeit des nächsten Spider-Man-Films mit Tom Holland ist durchgesickert: Mit 2 Stunden und 16 Minuten könnte Brand New Day der längste Film der Reihe werden. Fans dürfen sich auf ein episches Abenteuer mit mehr Action und Tiefgang freuen.

Die Spannung unter Marvel -Fans steigt weiter, denn offenbar ist die Laufzeit von Spider-Man : Brand New Day vorzeitig durchgesickert. Wie aus einer aktuellen Vorabinformation einer bekannten Ticketing-Plattform hervorgeht, soll der vierte Solo-Film von Tom Holland als Peter Parker ganze 2 Stunden und 16 Minuten dauern.

Das wäre nicht nur die längste Laufzeit aller Spider-Man-Filme im Marvel Cinematic Universe (MCU), sondern auch eine der längsten unter den jüngsten Marvel-Produktionen. Damit reiht sich Brand New Day in die Riege epischer Blockbuster ein, die dem Publikum mehr Zeit bieten, um in die Handlung einzutauchen. Angesichts der vielversprechenden Handlung, die Peter Parker nach den Ereignissen von No Way Home völlig auf sich allein gestellt zeigt, ist diese Länge durchaus angemessen.

Im Vergleich zu den Vorgängern setzt Brand New Day neue Maßstäbe: Spider-Man: Homecoming lief 2017 mit 133 Minuten, Spider-Man: Far From Home 2019 war mit 129 Minuten etwas kürzer, und der Vorgänger No Way Home kam 2021 auf 148 Minuten. Der neue Film wäre damit nur drei Minuten kürzer als No Way Home, aber deutlich länger als die ersten beiden Abenteuer.

Auch im Vergleich zu anderen MCU-Filmen ist eine Laufzeit von 136 Minuten beachtlich; sie übertrifft beispielsweise Doctor Strange in the Multiverse of Madness (126 Min. ) oder Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (132 Min. ), den letzten Film des Regisseurs Destin Daniel Cretton. Fans, die auf ausgedehnte Erzählungen und tiefgründige Charaktermomente hoffen, werden also nicht enttäuscht.

Die verlängerte Laufzeit ist nicht nur ein Zeichen für mehr Action und spektakuläre Effekte, sondern auch für eine komplexere Handlung. Schließlich muss Peter Parker lernen, ohne die Hilfe seiner Freunde und Familie auszukommen, die ihn nicht mehr kennen. Dazu kommen neue Gegner, allen voran Frank Castle alias Punisher, gespielt von Jon Bernthal, sowie die Einführung von Sadie Sink in einer noch unbekannten Rolle, die ein großes Ereignis im MCU ankündigen könnte.

Die Rückkehr zu den Wurzeln - hin zu einem straßennahmen, bodenständigen Spider-Man - wird durch die längere Laufzeit mehr Raum erhalten, um die inneren Konflikte des Helden auszuleuchten. Die Vorfreude steigt, und der deutsche Kinostart am 24. Juli 2025 wird mit Spannung erwartet. Es bleibt abzuwarten, ob die geleakte Laufzeit offiziell bestätigt wird, doch für Marvel-Fans ist dies ein weiterer Grund, sich auf das vermutlich intensivste Spidey-Abenteuer zu freuen





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