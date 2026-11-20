Netflix bestätigt die frühe Ausstrahlung von Spider-Man: Brand New Day. Fans können den Marvel-Blockbuster schon bald streamen, während DVD und Blu-ray erst im Dezember erscheinen.

Der Marvel -Blockbuster " Spider-Man: Brand New Day" ist bereits in wenigen Tagen im Abo-Stream von Netflix verfügbar. Der Film, der am 26. Juli 2026 in die Kinos kam, wird somit deutlich früher auf der Plattform erscheinen als ursprünglich von Branchenexperten erwartet. Fans, die auf die heimische Verfügbarkeit warten, müssen nun keine Monate mehr kalkulieren, sondern können das vierte Solo-Abenteuer von Tom Holland als Hauptdarsteller kurzfristig streamen.

Früherer Stream-Start als erwartet

Die Ausstrahlung wird ohne große Werbekampagnen lediglich durch einen Hinweis auf der eigenen Plattform von Netflix bekannt gegeben. Ursprünglich ging die Branche davon aus, dass die Plattformpremieren bei "Brand New Day" erst Anfang 2027 stattfinden würden. Diese Prognose hat sich durch die schnelle Verfügbarkeit jedoch als veraltet erwiesen. Die Streaming-Plattform reagiert somit flexibler auf die Nachfrage als viele Marktteilnehmer vermutet hatten.

Also read Spider-Man: Brand New Day kommt in Kürze zu Netflix: Das steckt hinter der Streaming-Sensation

Verfügbarkeit von Video-on-Demand und Home Entertainment

Neben dem Streaming-Angebot ist der Film auch als Video-on-Demand bereits jetzt nutzbar. Für Sammler und Kinogänger, die physische Medien bevorzugen, beginnt der Verkauf von DVD und Blu-ray jedoch erst kurz vor Weihnachten. Die physischen Medien sind also zeitlich deutlich hinter der digitalen Erstveröffentlichung angesiedelt. Interessenten sollten daher für den Erwerb einer Disc bis zum Dezember warten.

Advertisement

Wirtschaftliche Strategie hinter dem Timing

Die Zusammenarbeit zwischen Sony und Marvel bestimmt maßgeblich den Release-Kalender der Filme. Normalerweise dauert es 12 bis 16 Monate nach dem Kinostart, bis ein großer Blockbuster ins Abo-Stream-Programm aufgenommen wird. Durch die vorgezogene Veröffentlichung beim Streaming-Dienst nutzt Netflix den aktuellen Hype um die Figur Peter Parker aus. Dies geschieht, während der Film noch vereinzelt in den Kinos zu sehen ist, um die Reichweite maximal zu halten.

Auswirkungen auf die Filmindustrie

Der schnelle Übergang vom Kino über Video-on-Demand hin zum Streaming-Abonnement verändert die Konsumgewohnheiten der Zuschauer nachhaltig. Die traditionelle Trennlinie zwischen kinoreifen Blockbustern und späteren Heimkinoveröffentlichungen verwischt immer mehr. Für Netflix stellt dies eine Chance dar, Abonnenten durch exklusive und aktuelle Inhalte zu binden, noch bevor die Konkurrenz auf den Markt drängt.