Spider-Noir: Die teuerste Serie aller Zeiten

Die Live-Action-Serie Spider-Noir überzeugt stilistisch, doch hinter den Kulissen belasten wohl enorme Kosten die Zukunft der Serie. Die Produzenten Phil Lord und Christopher Miller hatten bereits im Jahr 2024 mit Sony über Budgetfragen aneinandergerieten.

Spider-Noir überzeugt stilistisch, doch hinter den Kulissen belasten wohl enorme Kosten die Zukunft der Serie. Nicolas Cage ordnet die Lage nüchtern ein. Die Live-Action-Serie setzt auf Noir-Ästhetik und eine eigenständige Tonalität abseits klassischer Superheldenformeln.

Während Zuschauer*innen noch in die erste Staffel eintauchen, stellt sich bereits die Frage, ob es eine Fortsetzung geben wird. Die Produzenten Phil Lord und Christopher Miller hatten bereits im Jahr 2024 mit Sony über Budgetfragen aneinandergerieten. Die nun kolportierte Summe von 400 Millionen US-Dollar für die erste Staffel verleiht diesen Spannungen zusätzliche Brisanz. Angesichts dieser Zahl fragen sich viele, wie ein solches Budget zustande kommen konnte.

Aussagen aus dem Umfeld der Produktion liefern dazu Hinweise. Das Projekt, das komplett auf Schwarzweiß ausgerichtet ist und nachträglich für eine Farbversion umgebaut wird, verursacht zwangsläufig zusätzliche Drehs und umfangreiche Postproduktion. Die teuerste Serie aller Zeiten: Riesiges Fantasy-Epos erhält noch eine Staffel Ob sich diese Investition für Amazon rechnet, hängt von internen Abrufzahlen ab, die nicht öffentlich einsehbar sind. Ohne einen klaren Erfolg dürfte es für den Streamingdienst schwer zu rechtfertigen sein, erneut ein Projekt dieser Größenordnung zu stemmen





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spider-Noir Live-Action-Serie Noir-Ästhetik Budgetfragen Amazon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Drehorte von 'Die Landarztpraxis': Wo wird die Serie gefilmt?Wo liegen die Drehorte von 'Die Landarztpraxis'? Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen, wo genau die erfolgreiche Sat.1-Vorabendserie gedreht wird.

Read more »

'Enttäuscht': Gefeierte Amazon-Serie 'Spider-Noir' erntet überraschende KritikNicht alle sind begeistert von Amazon Prime Videos neuester Erfolgsproduktion 'Spider-Noir': Dazu gehört der Schöpfer der Comics.

Read more »

Drehorte von 'Die Landarztpraxis': Wo wird die Serie gefilmt?Wo liegen die Drehorte von 'Die Landarztpraxis'? Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen, wo genau die erfolgreiche Sat.1-Vorabendserie gedreht wird.

Read more »

Marvel-Comic-Schöpfer kritisiert Prime-Video-Serie Spider-Noir für politische AbstinenzDavid Hine, Schöpfer der Spider-Noir-Comics, äußert sich zur Prime-Video-Serie. Er lobt Nicolas Cages Performance, kritisiert jedoch, dass die Serie die politischen Themen seines Comics, insbesondere den Kampf gegen Nazis und linke Ausrichtung, vernachlässige. Die Serie erhält dennoch hervorragende Zuschauerbewertungen.

Read more »