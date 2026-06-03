Spider-Noir: Enorme Kosten und ungewisse Zukunft für Amazon-Serie

Die Amazon-Serie Spider-Noir überzeugt stilistisch, doch Berichte über Produktionskosten von 400 Millionen US-Dollar stellen die Zukunft der Serie in Frage. Nicolas Cage äußert sich vorsichtig zu einer möglichen Fortsetzung.

Die Amazon-Serie Spider-Noir startete als stilistisch ungewöhnlicher Marvel -Ableger, der sich durch eine düstere Noir-Ästhetik und einen eigenständigen Ton abseits der gewöhnlichen Superheldenformeln auszeichnet. Während die Zuschauer noch in die erste Staffel eintauchen, wird bereits intensiv über eine mögliche Fortsetzung diskutiert.

Hauptdarsteller Nicolas Cage äußerte sich zurückhaltend zu dieser Frage und betonte, dass man das ursprüngliche Ziel, eine in sich geschlossene Serie zu schaffen, bereits erreicht habe. Unabhängig von einer Entscheidung über eine zweite Staffel könne man mit dem Ergebnis zufrieden sein. Diese Einschätzung spiegelt die konzeptionelle Ausrichtung von Spider-Noir wider, die von Anfang an als abgeschlossene Erzählung gedacht war.

Gleichzeitig liefern neue Berichte eine mögliche Erklärung dafür, warum eine Fortsetzung alles andere als sicher ist: Angeblich sollen für die erste Staffel Kosten in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar entstanden sein. Bereits im Jahr 2024 hatte es Berichte über Spannungen zwischen den Produzenten Phil Lord und Christopher Miller und Sony gegeben, die damals Fragen des Budgets betrafen. Die nun kolportierte Gesamtsumme verleiht diesen Spannungen zusätzliche Brisanz und wirft die Frage auf, wie ein solches Budget zustande kommen konnte.

Produktionsnahe Quellen liefern dazu einen konkreten Hinweis: Die Serie wurde ursprünglich als komplett Schwarz-Weiß-Projekt konzipiert, das für eine spätere colorierte Auswertung nachträglich umgestaltet werden musste. Die Sets seien in grünen, braunen und pinken Tönen gestrichen worden, um die Grauabstufungen in der Schwarz-Weiß-Version zu unterstützen. Die Farbversion war nicht vorgesehen und habe fast ein Jahr zusätzlicher Dreharbeiten sowie umfangreiche Nachbearbeitung erfordert.

Diese Schilderungen erklären den massiven Kostenanstieg, denn ein Projekt, das nachträglich von Schwarz-Weiß auf Farbe umgestellt wird, verursacht naturgemäß erhebliche Mehrkosten durch zusätzliche Drehs und komplexe Postproduktion. Ob sich diese Investition für Amazon rechnet, hängt letztlich von den internen Abrufzahlen ab, die nicht öffentlich sind. Sollte die Serie nicht die erwarteten Zuschauerzahlen erreichen, wird es für den Streamingdienst wirtschaftlich schwer zu rechtfertigen sein, ein weiteres Projekt dieser Größenordnung zu genehmigen





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