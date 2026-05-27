'Spider-Noir': Prime Video bietet neue Marvel-Serie mit ungewöhnlicher Wahlmöglichkeit an

Die neue Marvel-Serie 'Spider-Noir' bietet eine ungewöhnliche Wahlmöglichkeit: Die Serie kann entweder in 'authentischem Schwarz-Weiß' oder in 'True-Hue Color' angesehen werden. Doch welche Version passt besser zur Geschichte, zur Figur und zum Noir-Gefühl?

Mit 'Spider-Noir' bietet Prime Video eine neue Marvel-Serie mit Nicolas Cage in der Hauptrolle an, die sich durch eine ungewöhnliche Wahlmöglichkeit auszeichnet: Die Serie kann entweder in 'authentischem Schwarz-Weiß ' oder in ' True-Hue Color ' angesehen werden.

Doch welche Version passt besser zur Geschichte, zur Figur und zum Noir-Gefühl? Die Serie versetzt Spider-Man ins New York der 1930er Jahre und erzählt die Geschichte von Ben Reilly, einem Privatdetektiv mit Superhelden-Vergangenheit, der sich erneut mit Korruption und Machtmissbrauch auseinandersetzen muss. Statt überbordender Action setzt 'Spider-Noir' auf ein Whodunnit, bei dem Misstrauen, moralische Grauzonen und dunkle Geheimnisse im Mittelpunkt stehen. Die Serie bietet zwei Fassungen an, eine in Schwarz-Weiß und eine in Farbe.

Die Schwarz-Weiß-Version entfaltet die stärkste Wirkung und unterstützt die Atmosphäre und die innere Zerrissenheit der Hauptfigur. Die Farbversion bietet hingegen einen unkomplizierteren Einstieg und ist besonders für Zuschauer geeignet, die mit klassischen Noir-Filmen weniger vertraut sind. Alle acht Folgen von 'Spider-Noir' starten am 27. Mai 2026 bei Prime Video





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