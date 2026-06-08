Spider-Noir: Schöpfer kritisiert politische Ausrichtung der Serie

Prime Videos neue Serie Spider-Noir mit Nicolas Cage erhält hervorragende Kritiken, doch Comic-Schöpfer David Hine äußert sich kritisch zur politischen Ausrichtung.

Prime Video hat mit Spider-Noir einen weiteren Serienhit gelandet, der sich seit Wochen in den Streaming-Charts behauptet. Die Serie spielt im New York der 1930er Jahre und folgt einem alternden Privatdetektiv, der als einziger Superheld der Stadt gegen das Verbrechen kämpft.

Nicolas Cage verkörpert die Hauptfigur und verleiht ihr eine melancholische Tiefe, die beim Publikum gut ankommt. Mit einer Zuschauerbewertung von 93 Prozent auf Rotten Tomatoes scheint der Erfolg vorprogrammiert. Doch nicht alle sind begeistert: Der Comic-Schöpfer David Hine, der zusammen mit Fabrice Sapolsky die Vorlage für die Serie schuf, meldet sich nun zu Wort und hat gemischte Gefühle.

In einem Interview lobt Hine zwar die schauspielerische Leistung von Nicolas Cage und die eigenständige Interpretation der Geschichte, kritisiert jedoch die politische Ausrichtung der Serie. Während die ursprünglichen Comics bewusst politische Themen wie Korruption, Armut und den Aufstieg des Nationalsozialismus aufgriffen, blende die Serie diese Aspekte weitgehend aus. Hine betont, dass seine Version eindeutig Stellung bezog und historische Bezüge wie die Freunde des Neuen Deutschlands nannte.

Für ihn sind die Figuren wie Peter Parker, Onkel Ben und Tante May radikale Kommunisten, deren politische Haltung in der Serie verwässert werde. Er bezeichnet die Serie als gemäßigt links und vermisst die klare antifaschistische Botschaft des Originals. Trotz der Kritik erfreut sich Spider-Noir großer Beliebtheit. Fans loben die gelungene Mischung aus düsterer Erzählkunst und mitreißender Comic-Energie.

Besonders hervorgehoben wird die Art und Weise, wie Nicolas Cage die spinnenähnliche Körperlichkeit des Superhelden darstellt, was selbst David Hine anerkennt. Der Schöpfer sieht die Serie als eigenständiges Werk, das den Comic nicht schmälere, sondern ihm neue Aufmerksamkeit verschaffe. Letztlich scheint die Serie trotz der politischen Differenzen sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum zu punkten und beweist, dass Marvel-Adaptionen auch jenseits der üblichen Pfade erfolgreich sein können





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