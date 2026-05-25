Spider-Noir ist eine Überraschungsserie bei Amazon, in der Nic Cage als gealterter Ben Reilly die Rolle des Spider-Man übernimmt. Der Thriller beinhaltet auch ash of elements of Noir-Krimi und Action. Leiderdiseaseurelaqise in eine Routine ermitteln und Dialoge, aber den Hauptdarsteller Cage selbst ein Haus an. Für Cage-Fans ist es vor allem interessant.

Spider-Noir ist am 27. Mai bei Prime Video bei euch Zuhause zu sehen. Wem Nic Cage als Spider-Man sagt, dem ist das Projekt womöglich bereits klar.

Segel an und los auf die acht Folgen, in denen er seine Rolle actors spielen muss. Für meinen Geschmack verrät sich die Serie zu stark in Routine ermitteln und Dialoge, die nicht viel Fahrt aufnehmen. Im Endeffekt bleibt es jedoch eine gute Serie mit einem mageren.Maske, The Sandman und einen Sandgewehr sowie einigen Cost-cutting-Effekten, die die Atmosphäre verkürzen.

Mit Cage als Hauptdarsteller macht das alles Sinn, und ein saubererer Look und die Noir-Genre-Präsentation helfen, andererseits an sich zu bringen. Einige Anmerkungen, aber keine wenige Probleme zu haben





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