Spiegel entschuldigt sich bei Merz für falschen Leserbrief

Der Spiegel hat sich für die Veröffentlichung eines Leserbriefes entschuldigt, der abwertend über eine angebliche Honorarprofessur von Kanzlerkandidat Friedrich Merz Stellung bezog. Recherchen des Magazins ergaben, dass Merz diese Lehrtätigkeit nie wahrgenommen hat. Der Spiegel bedauert die Veröffentlichung des falschen Leserbriefes und bittet Merz und die Leser um Entschuldigung.

Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick\Im „ Spiegel “ erschien ein Leserbrief , der abwertend über eine angebliche Honorarprofessur von Kanzlerkandidat Merz Stellung bezog. Nun ist jedoch klar: Merz hat diese Lehrtätigkeit nie wahrgenommen. Der „ Spiegel “ hat Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz ( CDU ) im Zusammenhang mit dem herablassenden Leserbrief öffentlich um Entschuldigung gebeten.

„Wir hätten diesen Brief nicht veröffentlichen dürfen“, schreibt der „Spiegel“ in einer Online-Bekundung. „Für den vom Leser geschilderten Sachverhalt gibt es keine Belege.“\Der Leserbrief war in der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins abgedruckt, wurde aber inzwischen online entfernt. Darin wird das Verhalten Merz‘ als angeblicher Honorarprofessor an einer Schweizer Universität kritisiert. Nach Angaben der CDU gab es diesen Lehrauftrag nie. Recherchen des „Spiegel“ ergaben schließlich das gleiche Ergebnis: In Schweizer und deutschen Zeitungsarchiven finden sich keine Berichte über eine Lehrtätigkeit von Merz in St. Gallen, die mit dem Leserbrief übereinstimmen würden. Die Universität St. Gallen bestätigte auf Nachfrage, dass Merz dort keine Honorarprofessur innehatte. „Die Angaben des Lesers kann die Universität nicht bestätigen.“\Weiter heißt es in der Erklärung des „Spiegel“: „Telefonische Nachfragen beim Leser ergaben, dass er selbst keine Belege für seine Schilderungen hat und auch niemanden nennen kann, der bei den angeblichen Merz-Vorlesungen anwesend war.“\„All diese Nachfragen und Prüfungen hätten bei einer Tatsachenbehauptung wie der vom Leser dargestellten stattfinden müssen. Dass dies vor der Veröffentlichung nicht geschah, arbeiten wir intern nach“, so der „Spiegel“. „Wir bitten Friedrich Merz und unsere Leser um Entschuldigung.“ (dpa/mp





