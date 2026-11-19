Ein bayerischer Lottospieler hat bei der Spiel 77 alle sieben Zahlen richtig getippt und sichert sich einen Gewinn von 2.377.777 Euro. Details zum Gewinn und Auszahlung.

Bei der am Mittwoch stattfindenden Lotto -Ziehung gab es in der höchsten Gewinnklasse der Standardziehung zwar keinen Sechser, dafür sorgte ein Glücksritter bei der Zusatzlotterie Spiel 77 für einen sensationellen Millionen- Jackpot.

Ein Teilnehmer aus Bayern hatte den Ziehungsprozess perfekt gemeistert und alle sieben erforderlichen Zahlen korrekt identifiziert, was ihn direkt in den Kreis der Millionen-Gewinner katapultierte.

Glückszahl 2731430 bringt Millionen

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Der Hauptgewinn von exakt 2.377.777 Euro fällt auf die siebenstellige Gewinnzahl 2731430, die der unbekannte Gewinner auf seinem Tippzettel vermerkt hatte. Diese spezifische Zahlenkombination wurde durch den digitalen Zufallsgenerator der staatlichen Lotterie ermittelt, der Zahlen aus dem Bereich von 0000000 bis 9999999 auswählt. Die theoretische Chance, diesen Höchstgewinn zu landen, liegt bei beeindruckenden 1 zu 10 Millionen.

Anonymer Triumph in der Oberpfalz

Agnes Garten, die offizielle Sprecherin der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung in München, bestätigte gegenüber BILD, dass die Identität des Gewinners derzeit noch im Verborgenen liegt. Es ist jedoch feststehend, dass der Spielschein anonym in einer Lotto-Annahmestelle im Regierungsbezirk Oberpfalz eingeliefert wurde. In der Gewinnklasse 1 der Spiel 77 ist es zwingend erforderlich, dass alle sieben Ziffern des Tippscheins exakt mit der gezogenen Glückszahl übereinstimmen.

Geringer Einsatz für höchsten Gewinn

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Der finanzielle Aufwand für diesen lebensverändernden Triumph war im Vergleich zum Ausfall überschaubar. Der Spieleinsatz für den Gewinn bringing Tipp betrug einschließlich der Bearbeitungsgebühr insgesamt 50,40 Euro, wie die Lotto-Sprechin Agnes Garten präzisierte. Diese Investition hat sich für den Glückspilz mehr als gelohnt. Zudem bleibt die Hoffnung auf weitere Erlöse erhalten, da der gültige Spielschein automatisch an den folgenden regelmäßigen Ziehungen der Spiel 77 teilnimmt und somit weitere Gewinnchancen birgt.

Auszahlungsmodalitäten und Fristen

Um den Millionenbetrag in die eigene Tasche zu schaufeln, muss sich der Gewinner innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist melden. Dazu hat er zwei Möglichkeiten: Er kann die Spielquittung bei einer der über 3000 autorisierten Lotto-Annahmestellen in Bayern vorlegen oder sich direkt an die Lotto-Zentrale in München wenden. Agnes Garten erklärte, dass man aktuell noch darauf warte, dass sich der berechtigte Inhaber des Gewinns meldet.

Weitere Gewinner und Umsatzstatistik

Neben dem Hauptgewinner sorgte die Ziehung auch für etliche kleinere Erfolge. Insgesamt 33 Lottospieler landeten mit ihrer Tippliste in der entsprechenden Gewinnklasse, indem sie fünf Richtige plus die passende Superzahl auswählten. Diese Gruppe sicherte sich jeweils einen Gewinn von 12.298,20 Euro. Der finanzielle Gesamteinsatz der deutschen Spieler am Mittwoch belief sich auf 22.438.742,40 Euro, wovon 5.077.785 Euro spezifisch für die Spiel 77 eingesetzt wurden.