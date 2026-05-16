Spiel mir das Lied vom Tod: Sergio Leone und seine Ikone im Western - MDR

Sergio Leone erzählt keine glorreichen Heldensagae im Wilden Westen, sondern Rache. Seine Revolverhelden sind Relikte und die Eisenbahn ist ein Symbol der neuen Zeit, die alle Opfer dieser Zeit verkettet.

Es sind die letzten Tage des Wilden Westens. In einer staubigen Wüstenstadt eskaliert der Konflikt um die Wasserkontrolle und der skrupellose Eisenbahn unternehmer Morton macht den erbarmungslosen Kampf um Macht und Geld mit allen möglichen Mitteln.

Ein Fremder () behält das Grundstück des ermordeten Ehemannes von Morton und gibt es der Witwe Jill zurück. Dadurch rückt Morton in einen erbitterten Kampf mit Jill. Schon die erste Szene ist phänomenal. Dreister Gestalten nehmen eine entlegene Bahnhofsstation und warten auf Charles Bronson





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