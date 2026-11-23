Das Berliner Landesliga-Duell zwischen Berlin Hilal und Tabellenführer Delay Sports endete vorzeitig durch einen Flaschenwurf auf einen Schiedsrichterassistenten. Das Sportgericht nun zuständig.

Ein heftiger Zwischenfall hat die Berliner Landesliga am vergangenen Sonntag gestört. Das hochgelobte Aufeinandertreffen zwischen Berlin Hilalspor und dem Tabellenführer Delay Sports Berlin wurde in der 60. Spielminute abrupt beendet. Auslöser war ein Flaschenwurf eines Zuschauers, der auf einen Schiedsrichterassistenten gerichtet war. Die Partie konnte nicht fortgesetzt werden und wurde als abgebrochen gewertet.

Vorfall in der 60. Minute stoppt Spielverlauf

Die Situation eskalierte, als der Schiedsrichter nach einem Elfmeterpfiff die Partie unterbrach. Delay Sports Berlin hatte zum damaligen Zeitpunkt mit 2:1 geführt, als der Elfmeter zugesprochen wurde. Unmittelbar nach dem Pfiff wurde eine Flasche in Richtung des Linienrichters geschleudert. Der Schiedsrichter reagierte schnell und beendete das Spiel, um die Sicherheit des offiziellen Staffs zu gewährleisten.

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Laut einer offiziellen Mitteilung des Vereins Delay Sports auf der Plattform Instagram geschah der Vorfall direkt nach der Pfiffzeichnung für den Strafstoß. Es bleibt unklar, wer der Urheber des Wurfs war und ob der Schiedsrichterassistent physisch getroffen wurde. Die Mitteilung des Klubs ließ hierzu keine weiteren Details zu, betonte aber den abrupten Abbruch als einzige Konsequenz.

Verfahren nach DFB-Stopp-Konzept eingeleitet

Die Schiedsleitung handelte nach den strengen Vorschriften des DFB-Stopp-Programms. Nach der Unterbrechung durch den Schiri und einem Hinweis des Linienrichters wurden beide Teams zunächst in ihre technischen Räume oder Umkleiden zurückgeschickt. Diese Prozedur ist Standard, um mögliche Nachwirkungen oder Eskalationen einzudämmen, bevor eine finale Entscheidung getroffen wird.

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Der Schiedsrichter beriet sich in dieser Zeit mit den Trainern beider Mannschaften. Anschließend folgte die offizielle Entscheidung über den Spielabbruch. Da der Vorfall während des laufenden Spiels geschah und die Fortsetzung unmöglich war, wurde das Spiel nicht als unentschieden gewertet, sondern unterlag der anschließenden Disziplinarprüfung. Der Zeitpunkt der Unterbrechung in der 60. Minute bei einem 2:1-Stand bleibt entscheidend für die spätere Bewertung.

Position von Delay Sports und Elias Nerlich

Delay Sports Berlin, der Verein des bekannten Streamers Elias Nerlich, reagierte schnell und klar auf die Vorfälle. In einer öffentlichen Stellungnahme auf Instagram distanzierte sich der Klub ausdrücklich von jeder Form von Gewalt im Amateursport. Der Verein legte besonderen Wert darauf, Gewalt gegenüber Unparteiischen, also Schiedsrichtern und Assistenten, scharf zu verurteilen.

Delay Sports betonte in ihrer Aussage, dass Gewalt im Fußball keinen Platz habe. Respekt gegenüber allen am Spiel beteiligten Personen, einschließlich der officia, müsse jederzeit selbstverständlich sein. Der Klub forderte eine faire und sachliche Entscheidung vom zuständigen Sportgericht und signalisierte damit Kooperationsbereitschaft bei der Aufklärung des Vorfalls.

Entscheidungshoheit liegt beim Sportgericht

Nun liegt die Verantwortung beim Sportgericht, das über den Vorfall und die sportliche Wertung entscheiden muss. Es gilt zu klären, welche Sanktionen gegen die Verantwortlichen verhängt werden und wie das Spiel am Ende gewertet wird. Die ursprüngliche Ergebnisstand von 2:1 für Delay Sports Berlin ist nicht automatisch bindend, da das Spiel vorzeitig beendet wurde.

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Die Ermittlungen des Sportgerichts werden die Umstände des Flaschenwurfs genauer beleuchten. Es muss geprüft werden, ob es sich um einen isolierten Vorfall handelte oder ob weitere Sicherheitslücken bestanden. Die Entscheidung des Gerichts wird Auswirkungen auf die weitere Saison und die Anhängerschaft der beteiligten Vereine haben. Bisher liegen keine weiteren Details zur Dauer des Verfahrens vor.