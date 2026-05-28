Spielabbruch in der Handball-Finalrunde: Partizan Belgrad gewinnt den Titel

Die Finalrunde um die serbische Meisterschaft zwischen RK Vojvodina und Partizan Belgrad endete in der Sportska hala Slana Bara in Novi Sad mit einem lauten Knall. Das Spiel wurde für eine Stunde unterbrochen, nachdem ein Böller explodiert war. Die Partie wurde offiziell mit 10:0 für Partizan Belgrad gewertet.

Auf dem Balkan ist es nicht ungewöhnlich, dass es bei Sport ereignissen zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Fans kommt. Doch das, was am Mittwochabend in der Sport ska hala Slana Bara in Novi Sad passiert ist, hat noch nie jemand gesehen.

Die Finalrunde um die serbische Meisterschaft zwischen RK Vojvodina und Partizan Belgrad ging in die Geschichte ein, als das zweite Spiel der Finalserie mit einem lauten Knall endete. Titelverteidiger Partizan Belgrad hatte die erste Partie bereits 33:27 gewonnen. Die Atmosphäre im Stadion war bereits in der zweiten Minute angespannt, als ein Böller aus dem Block der Partizan-Fans explodierte. Das Spiel ging jedoch weiter.

Doch in der 15. Minute eskalierte die Situation. Rekordmeister Vojvodina führte bei 6:5, als ein Böller direkt neben dem Tor explodierte. Fast alle Spieler zuckten vor Schreck zusammen.

Das Spiel wurde für eine Stunde unterbrochen, viele Zuschauer verließen fluchtartig und verängstigt die Halle. Sicherheitskräfte versuchten, den Auswärtsblock zu leeren, aber ohne Erfolg. Der technische Delegierte entschied, dass das Spiel fortgesetzt werden müsste. Die Spieler von Partizan Belgrad kehrten auf das Spielfeld zurück, aber die Mannschaft von Vojvodina lehnte die Fortsetzung ab, da die Sicherheitslage unklar war.

Die Partie wurde offiziell mit 10:0 für Partizan Belgrad gewertet, was gleichzeitig den erneuten Titelgewinn bedeutete. Die Handball-Profis aus Belgrad feierten mit ihren Fans, in der Halle kam es zu bizarren Szenen. Es ist noch nicht klar, ob RK Vojvodina gegen die Entscheidung vorgehen wird. Der Skandal könnte im Nachgang die serbischen Handball-Sportgerichte beschäftigen





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