Spielbasierter Test ermöglicht frühzeitige Diagnose von Nervenschäden bei Diabetes

Ein neuer Test, der Videospiele und KI-Technologie kombiniert, bietet eine spielerische Möglichkeit zur Früherkennung von Polyneuropathie (PNP) bei Menschen mit Diabetes. Die Technologie könnte zur Verbesserung der Patientenversorgung und zur Verhinderung von Komplikationen beitragen.

Forschende der Universitätsmedizin Magdeburg haben einen neuen Test entwickelt, der spielerisch den Zustand der Nervenbahnen bei Menschen mit Diabetes überprüfen soll. Der Test, der im Journal of Medical Internet Research veröffentlicht wurde, könnte zur Früherkennung von Polyneuropathie (PNP) beitragen, einer weit verbreiteten Komplikation von Diabetes . PNP betrifft mehrere Nerven und kann zu Taubheitsgefühl, Schmerzen in Händen und Füßen führen.

Typ-1- und Typ-2-Diabetes sind die häufigsten Formen der Erkrankung, die alle durch einen erhöhten Blutzucker gekennzeichnet sind. Denn der Körper kann eigenen Insulin nicht mehr ausreichend produzieren oder verwerten. Dies kann zu Nervenschädigungen führen, die sich schleichend entwickeln und oft schwer zu erkennen sind. Frühe Erkennung von PNP ist wichtig, um Schäden zu minimieren und Komplikationen wie Gewebeschäden, Fußgeschwüre oder Amputationen zu verhindern. Die Forscher haben ein System entwickelt, das mit drucksensiblen Einlegesohlen und Videospielen die Nervenfunktion in den Füßen testet. Die ermittelten Werte werden in Echtzeit an eine App und eine Datenbank übertragen und können somit sofort ausgewertet werden. An der Studie nahmen 329 Menschen teil, 299 mit Diabetes und 30 mit dem metabolischen Syndrom. Die Teilnehmer spielten vier verschiedene Videospiele, die die Nervenfunktion testeten. Das KI-gestützte System lieferte in nur 15 Minuten eine verlässliche Einschätzung der peripheren Nervenfunktion und konnte PNP mit einer Genauigkeit von 81,7 Prozent erkennen, inklusive asymmetrischer Formen und noch unbemerkter Nervenschädigungen. Die Studienautoren sehen die KI-gestützte und spielbasierte Anwendung als vielversprechenden Weg für das Screening und die Klassifizierung von PNP. Die Technologie ist einfach zu bedienen und kann auch ohne medizinisches Fachpersonal durchgeführt werden. Die Forschenden planen, die Technologie weiterzuentwickeln und in telemedizinische Plattformen zu integrieren. Auch der Einsatz von Virtual Reality könnte den Autoren zufolge helfen, noch genauere Diagnosen zu ermöglichen.





