Spielbasierter Test zur Früherkennung von Nervenschäden bei Diabetes

Forschende der Universitätsmedizin Magdeburg haben einen spielbasierten Test entwickelt, der die Nervenfunktion bei Diabetikern spielerisch überprüfen kann. Der Test, der auf drucksensiblen Einlegesohlen und Videospielen basiert, ermöglicht die schnelle und zuverlässige Einschätzung des peripheren Nervensystems. Die Ergebnisse des Tests werden in Echtzeit an eine App und eine Datenbank übermittelt und können sofort ausgewertet werden. Ein KI-Modell kann anhand der Spieldaten die Polyneuropathie (PNP) mit einer Genauigkeit von 81,7 Prozent erkennen.

Forschende haben einen innovativen Test entwickelt, der spielerisch den Zustand der Nervenbahnen bei Menschen mit Diabetes überprüfen soll. Die Polyneuropathie (PNP), eine weitverbreitete Komplikation von Diabetes , kann zu Taubheitsgefühlen, Schmerzen in Händen und Füßen sowie Gewebeschäden führen. Frühzeitige Erkennung ist wichtig, um Schäden zu verhindern. Der neue Test basiert auf drucksensiblen Einlegesohlen und Videospiele n, die die Nervenfunktion in den Füßen testen.

Die ermittelten Werte werden in Echtzeit an eine App und eine Datenbank übermittelt und sofort ausgewertet. An der Studie nahmen 329 Menschen teil, davon 299 mit Diabetes und 30 mit dem metabolischen Syndrom. Die Teilnehmer spielten vier verschiedene Videospiele, die ihre Reaktionszeit, Gefühl, Geschicklichkeit, Gleichgewicht, Ausdauer und Muskelkraft überprüften. Ein KI-Modell konnte anhand der Spieldaten die PNP mit einer Genauigkeit von 81,7 Prozent erkennen, sogar asymmetrische Formen und noch unbemerkte Nervenschädigungen. Die Studienautoren sehen das spielbasierte System als vielversprechenden Weg für das Screening und die Klassifizierung von PNP, da es einfach zu bedienen ist und ohne medizinisches Fachpersonal durchgeführt werden kann. Sie planen, die Technologie weiterzuentwickeln und in telemedizinische Plattformen zu integrieren. Auch der Einsatz von Virtual Reality könnte die Genauigkeit der Diagnosen verbessern





Diabetes Polyneuropathie Nervenschäden Früherkennung Videospiele KI

