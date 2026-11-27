Ein Spieler findet ein Mythic in Diablo 4, das irgendwie gar kein richtiges mythisches Item ist – dafür aber kuriose Eigenschaften besitzt.

gibt es Mythics, die extrem starke Boni mitbringen. Ein Spieler hat jedoch ein Mythic gefunden, das irgendwie gar kein richtiges mythisches Item ist – dafür aber ziemlich kuriose Eigenschaften besitzt.präsentiert der Nutzer Seyzor seinen skurrilen Fund: Einen vermachten, mythisch-seltenen Beinschutz mit dem Namen „Pain Runners“ – ein sogenanntes „Ancestral Mythic Rare“-Item.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Das Fundstück vereint gleich zwei völlig gegensätzliche Seltenheitsstufen. Während der lila Hintergrund und das Label „Mythic“ zu den seltenen mythischen Uniques gehören, stammen der Zusatz „Rare“ sowie der gelbe Name von einem seltenen, gelben Gegenstand.

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Dementsprechend fehlt auch das typische einzigartige Affix, das Mythics sonst auszeichnet. Zudem weist das Item eine Gegenstandsmacht von 900 auf und rollt völlig überzogene Zahlen – wie eben die +2.800 Blitzwiderstand. Obendrauf werden 4/4 Härtungen angezeigt, obwohl gar keine Härtungs-Affixe vorhanden sind. Das Item ist außerdem accountgebunden, lässt sich also nicht mit anderen Spielern handeln.