Spieler gibt 2.000 Dollar für PS Plus aus – um Geld zu sparen

Ein Reddit-Nutzer hat sein PS Plus Abo bis ins Jahr 2048 verlängert, um sich vor zukünftigen Preiserhöhungen zu schützen. Der ungewöhnliche Kauf kostete ihn satte 2.119,75 US-Dollar.

Ein Jahresabo von PS Plus kostet in der Regel zwischen 72 Euro und 152 Euro. Ein Spieler hat für sein Sony-Abo jetzt aber satte 2.000 US-Dollar auf einen Schlag ausgegeben – kurioserweise mit dem erklärten Ziel, Geld zu sparen. Der PlayStation-Fan hat sein Abo bis ins Jahr 2048 verlängert und hat somit für die nächsten 24 Jahre seine Ruhe. Auf Reddit beschreibt Nutzer On_ Reddit _In_Class seine außergewöhnliche Entscheidung – und wie er vorgegangen ist.

Zunächst hat er PS-Plus-Essential-Mitgliedschaften aneinandergereiht, bis er im Jahr 2048 angekommen ist. Danach hat er von einem 89-Prozent-Rabatt auf das Upgrade auf PS-Plus-Premium Gebrauch gemacht. Insgesamt hat ihn der Spaß somit 2.119,75 US-Dollar gekostet. Besonders das Upgrade auf PS Plus Premium, das gerade einmal mit 199,99 US-Dollar zu Buche geschlagen hat, war da im Verhältnis ein echter Schnapper.





Follow_the_G / 🏆 24. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

PS Plus Playstation Abo Preiserhöhung Spieler Reddit Gaming

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

GTA-Held: So bringt dieser Spieler neue Spieler zum StrahlenIn GTA Online ist es oft brutal. Jets und Panzer zerstören alles. Doch ein Spieler sorgt für positive Stimmung und hilft anderen.

Weiterlesen »

Edelmetalle und Ölpreis zeigen unterschiedliche EntwicklungenDer Goldpreis und andere Edelmetalle zeigten am Montagabend gemischte Entwicklungen, während der Ölpreis fiel. Der Goldpreis legte um 0,25 Prozent auf 2.708,67 US-Dollar zu, während der Silberpreis um 0,69 Prozent auf 30,56 US-Dollar stieg. Der Platinpreis verzeichnete ebenfalls ein Plus von 0,69 Prozent auf 947,25 US-Dollar. Im Gegensatz dazu sank der Palladiumpreis um 0,21 Prozent auf 948,00 US-Dollar. Der Ölpreis (Brent) fiel um -0.99 Prozent auf 79,93 US-Dollar, während der Ölpreis (WTI) um -1,99 Prozent auf 76,39 US-Dollar sank.

Weiterlesen »

Euro Dollar Kurs: Euro stabil zum US-DollarDer Kurs des Euro hat sich am Freitag zunächst wenig verändert.

Weiterlesen »

Frau kauft 22.000-Dollar-Grundstück, dann entdeckt sie 500.000-Dollar-Villa daraufEigentlich hatte sich Anne vor Jahren ein vielversprechendes leeres Grundstück auf Hawaii gekauft. Sie gab dafür 22.000 Dollar aus. Doch dann baute jemand eine Villa für eine halbe Million darauf.

Weiterlesen »

Kryptomarkt Erholt Sich: Bitcoin Steigt Über 100.000 Dollar, DeepSeek Seht Millionen-Dollar-KurszielDer Kryptomarkt erholt sich heute nach einer starken Korrektur gestern. Bitcoin hat die 100.000 Dollar Marke wieder gebrochen, während viele Altcoins ihre Verluste aus der vorherigen Sitzung wiedergutmachen. Die KI DeepSeek sieht weiterhin ein Millionen-Dollar-Kursziel für Bitcoin und nennt 5 Gründe dafür. Wall Street Pepe ($WEPE) erlebt einen Boom im Presale.

Weiterlesen »

Euro Dollar Kurs: Euro zieht etwas zum US-Dollar anDer Kurs des Euro ist am Freitag vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten gestiegen.

Weiterlesen »