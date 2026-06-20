Spielerfrauen bei der WM: Ein Tag in Toronto mit Katharina Raum

Während die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft spielt, sind ihre Partnerinnen eng dabei. Ein detaillierter Bericht über den Spieltag einer Spielerfrau in Toronto - von Pilates über experimentelle Kaffees bis zum After-Match-Dinner in einem kunstvollen Steakhouse.

Anlässlich des bevorstehenden Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste in Toronto bietet sich ein besonderer Einblick in den Alltag der Spielerfrauen während der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko.

Während die Spieler auf dem Platz stehen, sind ihre Partnerinnen eng ins Teamgeschehen eingebunden, reisen mit der Mannschaft und übernachten nach Möglichkeit im selben Hotel wie die Profis, wie zum Beispiel in der Graylyn Estate in Winston-Salem. Katharina, die Ehefrau von Linksverteidiger David Raum, gewährte kürzlich detaillierte Einblicke in ihren typischen Spieltag in der kanadischen Metropole Toronto. Ihr Tag beginnt um neun Uhr mit einer Stunde Reformer Pilates im Studio Jaybird, das für immersive, spiegellose Workouts bekannt ist.

Anschließend stärkt sie sich im Superfood-Café Nutbar mit einem Banana-Bread-Chia-Pudding oder einem Kale-Pesto-Toast auf Sauerteigbasis. Am Nachmittag legt sie eine Kaffeepause im Brick Room ein, das für experimentelle Getränke wie die Lunchbox - einen espressoartigen Drink, der an ein Erdnussbutter-Erdbeermarmeladen-Sandwich erinnert - oder den Amalfi, einen Matcha mit Bergamotte und Olivenöl, berühmt ist. Gegen Mittag isst sie im Primrose Bagels, einem Laden, der für handgeformte, in Malzwasser gekochte Bagels geschätzt wird.

Um 14 Uhr macht sie sich im Hotel frisch, bevor sie zum Stadion aufbricht, wo das Spiel um 16 Uhr beginnt. Nach BILD-Informationen logieren einige der Spielerfrauen während des Toronto-Trips im TOOR Hotel - JDV by Hyatt, das über eine 280 Quadratmeter große Südterrasse mit Blick auf die Skyline und den Ontariosee verfügt.

Nach dem Spiel steht das gemeinsame Abendessen im gehobenen italienischen Steakhouse Sammarco auf dem Programm, dessen goldener Gastraum die größte je in einem Restaurant ausgestellte Sammlung kanadischer Kunst beherbergt. Den späten Abend beschließt die Gruppe in der Bar Banane, wo außergewöhnliche Cocktails wie der Mezcal-basierte Midnight Brekkie mit Erdnussbutter serviert werden





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