SpieleWahnSin Festival in Potsdam: Medienkompetenz und Retro-Gaming für Familien

Das Spielefestival SpieleWahnSinn in Potsnam verbindet Brettspiele, Retro-Konsolen und KI-Bildung. Familien erleben am Sonntag Mediencoaching und kreative Workshops.

Am kommenden Sonntag laden Kinder und Jugendliche von 14 bis 18 Uhr zum Spielefestival "SpieleWahnSinn" in Potsdam ein. Das Event findet im großen Saal des Treffpunkt Freizeit statt und wird parallel zum Potsdamer Eltern-Medien-Tag ausgerichtet. Familien erhalten hier die seltene Gelegenheit, eine breite Palette an Unterhaltungsangeboten live zu testen.

Von Brettspielen bis Retro-Konsolen

Im Fokus des Festivals steht die direkte Erfahrung mit unterschiedlichsten Spielformaten. Besucher können neue und klassische Brettspiele ausprobieren und dabei die Mechaniken hinter den Regeln verstehen. Für Fans der Spielegeschichte bieten historische Konsolen den Zugang zu frühen Computer-Spielen wie "Pong" und ähnlichen Klassikern. Diese Stationen dienen der historischen Einordnung und dem nostalgischen Spielerlebnis.

Also read Offingen vor großer Belastungsprobe: Wegfall des Kita-Zuschusses wird auch hier Familien treffen

Doch das Festival beschränkt sich nicht auf alte Technik. Wer die Retro-Erfahrung zu abgelegen findet, findet moderne Alternativen vor. Ein separater Raum ist mit Gaming-PCs, Nintendo-Switch-Konsolen und iPads ausgestattet. Dieser Mix aus Alt und Neu sorgt dafür, dass verschiedene Generationen und Interessen gleichermaßen bedient werden.

KI-Training und Mediencoaching für Eltern

Neben dem reinen Spielen steht die Bildung im Vordergrund. Das mobile Escape-Game "AI Cube" bietet eine interaktive Möglichkeit, künstliche Intelligenz zu trainieren. Gleichzeitig lernen die Teilnehmer durch das Lösen von Rätseln die Grundprinzipien von Algorithmen. Dies verknüpft Spaß mit dem Verständnis aktueller Technologietrends.

Advertisement

Für Erwachsene bietet die Medienwerkstatt des Treffpunkt Freizeit gezielte Beratung. Das Team unterstützt Familien bei Fragen rund um Medien und den Familienalltag. Ein spezielles Quiz zum Thema (Cyber-)Mobbing hilft dabei, sensibilisiertes Handeln zu fördern. So werden Eltern in die Lage versetzt, ihre Kinder besser zu begleiten.

Desinfopoint und kreative Werkstätten

Am sogenannten "Desinfopoint" wartet eine analoge Mitmachstation auf die Gäste. Hier geht es um Medienwissen, Faktenchecks und das Erkennen von Fake News. Diese Station ist essenziell, um die digitale Mündigkeit der jungen Generation zu stärken. Sie erklärt, wie man Informationen im Internet kritisch prüft.

Die kreative Seite des Festivals wird durch den offenen "Maker Space" des Treffpunkt Freizeit dargestellt. Hier können eigene Bastelprojekte umgesetzt oder kaputte Technik repariert werden. Dieser Raum fördert das Verständnis für Technik und Nachhaltigkeit durch praktisches Tun. Es ist ein Ort des Lernens durch Wiederherstellen und Erstellen.

Zahlreiche weitere Kreativangebote machen das Programm komplett. Teilnehmer können Figuren aus Modellierton gestalten oder eigene Stop-Motion-Trickfilme drehen. Roboter zu steuern und bei DJ-Workshops Auflegen an den Turntables zu lernen, sind ebenfalls möglich. "Lichtmalereien" mit Licht und Fotokameras runden das Spektrum ab.