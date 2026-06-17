Spielmanipulationsverdacht gegen ivorischen Nationalspieler Elye Wahi

Der ivorische Fußballspieler Elye Wahi wird der Spielmanipulation verdächtigt. Er wurde vor der WM vorübergehend festgenommen, Ermittlungen laufen. Wahi könnte im Spiel gegen Deutschland eingesetzt werden.

Der ivorische Nationalspieler Elye Wahi steht unter Verdacht der Spielmanipulation . Berichten zufolge wurde er im Vorfeld der Weltmeisterschaft in Frankreich vorübergehend festgenommen. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf einen Vorfall vom 17.

Mai, als Wahi im Spiel seines Vereins OGC Nizza gegen den FC Metz eine Gelbe Karte erhalten haben soll. Der französische Ligaverband LFP hatte in diesem Zusammenhang auffälliges Wettverhalten beobachtet, insbesondere Wetten darauf, dass Wahi eine Gelbe Karte sieht. Die Staatsanwaltschaft Marseille bestätigte die vorläufige Festnahme eines 23-jährigen Spielers der Ligue 1, nannte jedoch keinen Namen. Gegen Wahi wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf organisierten Betrug, organisierte Korruption im Sport, Hehlerei und Geldwäsche eingeleitet.

Nach seiner Vernehmung wurde er wieder freigelassen. Bisher wurde keine Anklage erhoben, die Ermittlungen laufen weiter und es gilt die Unschuldsvermutung. Wahi ist für die Elfenbeinküste bei der Weltmeisterschaft im Einsatz und könnte im Spiel gegen Deutschland antreten. Ein weiterer Spieler, der ebenfalls unter Manipulationsverdacht steht und an der WM teilnimmt, soll laut Berichten existieren, seine Identität ist jedoch nicht bekannt





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