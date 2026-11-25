In Bologna startet am Dienstag die Finalrunde des Davis Cups. Wer ist dabei, wo laufen die Spiele und wie sind die deutschen Chancen? Alles, was man wissen muss.

In Bologna startet am Dienstag die Finalrunde des Davis Cup s. Wer ist dabei, wo laufen die Spiele und wie sind die deutschen Chancen? Alles, was man wissen muss.

Die Finalrunde des Davis Cups läuft vom 24. bis 29. November 2026 im italienischen Bologna. Acht Nationalteams spielen in der Bologna-Fiere-Arena auf dem Messegelände um den Titel. Das Finale beginnt am Sonntag, 29.

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November, um 15 Uhr. Es ist der prestigeträchtigste und traditionsreichste Teamwettbewerb der Nationalmannschaften. In die Messehalle in Bologna passen mehr als 10.000 Zuschauer. Es ist gleichzeitig der Abschluss einer langen Saison.

Zu gewinnen gibt es die"hässlichste Salatschüssel der Welt". Deutschland trifft am Donnerstag, 26. November, ab 10 Uhr auf Großbritannien. Bekanntester britischer Einzelspieler ist Cameron Norrie, die ehemalige Nummer acht der Weltrangliste.

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Im Doppel stehen mit Henry Patten und Neal Skupski zweiIn den weiteren Viertelfinalen treffen Spanien und Österreich, Italien und Südkorea, sowie Kanada und Tschechien aufeinander. Auch der weitere Turnierbaum ist bereits vorgegeben. Im Falle eines Sieges träfe Deutschland auf den Gewinner der Partie zwischen Österreich und Spanien. Das zweite Halbfinale bestreiten die anderen beiden Gewinner.

Der"Tennis Channel" verfügt über die Übertragungsrechte für Deutschland. Der Sender kann über verschiedene Plattformen wie"Prime Video","Joyn" oder auch"Magenta TV" abgerufen werden.

Zudem bietet der Deutsche Tennis Bund auf seiner Website"tennis.de" einen Stream mit englischem Kommentar an. In der ersten Qualifikationsrunde gab es in Düsseldorf einen 4:0-Sieg gegen Peru, in Runde zwei einen 3:1-Erfolg in Halle gegen Kroatien. Die deutschen Chancen stehen so gut wie lange nicht. Das Team verfügt mit Alexander Zverev über den Weltranglistenersten, über einen Jan-Lennard Struff in Topform und ein Weltklassedoppel, bestehend aus Kevin Krawietz und Tim Pütz.

Und dann ist da auch noch der routinierte Yannick Hanfmann. Es ist die wohl letzte große Gelegenheit in dieser Zusammenstellung mit einem Altersdurchschnitt von fast 35 Jahren - der erste deutsche Triumph seit 1993 ist das große Ziel. Recht simpel - und er kommt dem deutschen Team von Bundestrainer Michael Kohlmann entgegen. Nur zwei Einzel werden gespielt, anschließend ist das Duell entweder vorbei oder es wird im abschließenden Doppel entschieden.

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Schon ein Sieg im Einzel - zum Beispiel von Zverev - bringt das Team des Deutschen Tennis Bundes mit seinen Doppelexperten somit in eine Top-Ausgangsposition. In erster Linie sind da die Spanier zu nennen. Carlos Alcaraz bewies nicht zuletzt in Turin, dass er sich seine dominante Verfassung wieder erkämpft hat. In Bestform wird es dann auch für Zverev ziemlich schwer.

Zudem haben die Iberer in Jungstar Rafael Jódar auch noch den Weltranglistenzehnten am Start. Um die Krönung einer schon jetzt außergewöhnlichen Saison. Der Hamburger hat 2026 endlich seine ersten beiden Grand-Slam-Titel gewonnen und ist an die Spitze der Weltrangliste gestürmt. Den Davis Cup hat er sich seitdem ganz fett angestrichen: Den legendären Pokal einmal in den Händen zu halten, ist seit jeher ein großes Ziel für ihn.

Trotz anhaltender Knöchelprobleme will der Hamburger für das deutsche Davis-Cup-Team spielen. Die Debatte um seinen Status als Nummer eins der Welt ebbt derweil nicht ab. Den Davis Cup gibt es schon seit 1900. Rekordsieger sind die Vereinigten Staaten mit 32 Erfolgen, Deutschland hat dreimal gewonnen - zum bisher letzten Mal 1993.

Aktueller Titelverteidiger ist Italien, das auch schon 2024 und 2023 ganz oben stand.