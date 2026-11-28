Als Geheimdienstchefin M wirkte Judi Dench stets cool und abgeklärt. Doch in ihrem Inneren fühlte sich das besonders am Anfang ganz anders an, wie die 91-Jährige nun verriet.

Die Schauspielerin Judy Dench enpfand ihre Rolle als M in den Bond-Filmen zunächst als belastend. - Als Geheimdienstchefin M wirkte Judi Dench stets cool und abgeklärt.

Doch in ihrem Inneren fühlte sich das besonders am Anfang ganz anders an, wie die 91-Jährige nun verriet. Die britische Schauspielerin Judi Dench empfand ihren ersten Einsatz in der Rolle als M in den James-Bond-Filmen als belastend.

Advertisement

Advertisement

„Ich habe mich selbst sehr unter Druck gesetzt, weil ich das Team nicht enttäuschen wollte“, sagte die 91-Jährige dem „Guardian“ in einem Interview. Sie fügte hinzu: „Ich weiß noch, was für eine Angst ich an meinem ersten Drehtag für „GoldenEye“ hatte.