Der Prozess gegen die mutmaßliche Russen-Spionin Ilona W. verzögert sich. Sie erlitt vor dem Berliner Kammergericht einen Zusammenbruch. Details zum Vorfall.

Der Spionageprozess gegen die russlandverachtete Ilona W. hat vor dem Berliner Kammergericht bereits vor seiner eigentlichen Eröffnung eine unvorhergesehene Wendung genommen. Am Donnerstagvormittag verzögerte sich der Beginn der Gerichtsverhandlung, da die Angeklagte vor der eigentlichen Vorführung in den Sitzungssaal einen akuten Gesundheitszusammenbruch erlitt.

Normalerweise wäre Ilona W. um 9.30 Uhr in den Saal geführt worden, doch der Termin musste zunächst verschoben werden. Noch bevor die Angeklagte das Gericht betreten konnte, waren Notfallsanitäter notwendig, um medizinische Hilfe zu leisten. Berichte deuten darauf hin, dass die 57-jährige PR-Frau im Vorführbereich des Gerichts unter psychischen und physischen Problemen litt.

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Verzögerung durch Zusammenbruch vor Gericht

Der Prozessbeginn verzögerte sich erheblich, als feststand, dass die Beschuldigte nicht prozessfähig war. Die Notfallsanitäter wurden gerufen, nachdem sie von einem Nervenzusammenbruch berichteten. Es ist derzeit unklar, ob ein Notarzt hinzugezogen werden musste oder ob die Maßnahme der Sanitäter ausreichte, um die Situation zu stabilisieren.

Ein weiterer Punkt, der zur Verzögerung beitrug, war der Wunsch der Angeklagten, zunächst Foto- und Videoaufnahmen von sich im Gericht verweigern zu lassen. Dies führte zu weiteren Diskussionen und Unterbrechungen, bevor die eigentliche Verhandlungsmöglichkeit geklärt wurde. Es bleibt offen, ob der Prozess heute zu einem sinnvollen Abschluss kommen kann.

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Spionagetätigkeit für den russischen Geheimdienst GRU

Die Bundesanwaltschaft wirft Ilona W. geheimdienstliche Agententätigkeit für Russland vor. Ermittler sehen Beweise dafür, dass sie für den russischen Militärgeheimdienst GRU Informationen gesammelt hat. Ziel dieser Tätigkeiten war es, Kontakte in deutsche Politik, Wirtschaft und Sicherheitskreise aufzubauen, um das Netzwerk des Geheimdienstes zu erweitern.

Ilona W. soll sich dabei erstaunlich nah an hochrangige politische Entscheidungsträger herangewagt haben. Beim Deutsch-Ukrainischen Forum im Dezember gelang es ihr, wenige Meter hinter dem Bundeskanzler zu stehen. Während die Regierungschefs im ersten Saal saßen, positionierte sich die Angeklagte direkt dahinter, um Aufnahmen zu fertigen. Die deutsche Spionageabwehr hatte ihre Aktivitäten damals bereits beobachtet.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft war Ilona W. spätestens seit Oktober 2023 für einen Mitarbeiter der russischen Botschaft in Berlin tätig. Sie informierte ihren Kontaktmann über wichtige Veranstaltungen und verschaffte ihm unter falscher Identität Zugang zu Terminen. Dies diente dazu, ein eigenes Netzwerk in Politik und Gesellschaft aufzubauen.

Deckmantel durch den Verein Binationaler Gesellschaften

Eine zentrale Rolle bei ihren Spionageaktivitäten spielte die Bundesvereinigung Binationaler Gesellschaften, deren Vorsitzende Ilona W. war. Der Verein offiziell für internationalen Austausch und Völkerverständigung. Laut Terrorismus- und Sicherheitsexperten Peter Neumann vom King's College London war dies jedoch ein Vorwand für Spionage.

Peter Neumann bezeichnete den Verein als ein perfektes Deckmantel für illegale Aktivitäten. Der harmlose Klang des Vereins verschaffte gleichzeitig Zugang zu wichtigen Entscheidungsträgern. Ilona W. nutzte ihre Position, um Informationen zur deutschen Verteidigungs- und Rüstungspolitik im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zu beschaffen.

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Sie knüpfte über Jahre Kontakte in die Berliner Politik und verfügte über einen Bundestagsausweis. Fotos zeigten sie auf dem Dach des Auswärtigen Amtes und bei hochrangigen Empfängen. Gezielt sprach sie Personen aus dem Verteidigungsministerium und der Rüstungsindustrie an, um sensible Daten zu erlangen.

Rechtliche Konsequenzen und weitere Verfahrensschritte

Das Kammergericht muss nun über die Vorwürfe entscheiden. Sollte die Anklage bestätigt werden, drohen Ilona W. bis zu zehn Jahre Haft. Die Schwere der Strafe resultiert aus der Natur der angeklagten Handlungen und der möglichen Gefahr für die nationale Sicherheit Deutschlands.

Falls die Verhandlung fortgesetzt werden kann, soll zunächst die fünfseitige Anklageschrift verlesen werden. Die Bundesanwaltschaft hat umfangreiche Beweise gesammelt, die die Rolle der Angeklagten als Agentin belegen sollen. Die genauere Darstellung der Vorwürfe und die Beweisaufnahme werden den weiteren Verlauf des Prozesses bestimmen.

Die Öffentlichkeit und die Medien verfolgen den Prozess mit großer Aufmerksamkeit, da er Einblicke in die Methoden des russischen Geheimdienstes GRU bietet. Der Fall zeigt, wie tief Spionageaktivitäten in die deutsche Gesellschaft und politische Strukturen reichen können. Die Bewertung der Beweise wird entscheidend für das Urteil sein.