Spionageverdacht: BND-Chef August Hanning und Assistent Manfred D. im Fokus

Ermittler durchsuchen die Akten um den ehemaligen BND-Chef August Hanning. Mehr als 2000 geheime Unterlagen sollen durch dessen Assistent Manfred D. aus dem BND-Gebäude geschafft worden sein.

Die Ermittlungen zum Spionage verdacht gegen den ehemaligen Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes ( BND), August Hanning, nehmen weiter an Brisanz zu. Laut gemeinsamen Recherchen der Sender NDR, WDR sowie der Süddeutschen Zeitung steht nun im Mittelpunkt, wie ein beträchtlicher Teil der beschlagnahmten Geheimdokumente das hochsichere Gelände des Dienstes verlassen konnte. Die Behörden sicherten dabei mehr als 2000 geheime Unterlagen bei Hanning, was auf ein systematisches Vorgehen hindeutet.

Manfred D. als Schlüsselfigur bei der Spitzensicherheit

Der frühere persönliche Assistent von August Hanning, Manfred D., rückt gemäß den neuen Informationen in das Zentrum der Fahndung. Ihm wird vorgeworfen, seinen ehemaligen Chef über einen langen Zeitraum hinweg mit sensiblen Dokumenten aus dem BND versorgt zu haben. D. genoss dabei besondere Privilegien, da er als Assistent der BND-Spitze Zugriff auf die Fahrbereitschaft der Amtsleitung hatte. Nach Dienstende ließ er sich oft nach Hause fahren, wobei diese Fahrten beim Verlassen des BND-Geländes in der Regel kaum einer strengen Kontrolle unterzogen wurden.

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Missbrauch von Bodyguards für Datenträgertransporte

Ein weiterer, schwerwiegenderer Vorwurf betrifft den Transport von ausgedruckten Dokumenten und physischen Datenträgern. Den Ermittlungen zufolge soll Manfred D. die Personenschützer seiner Vorgesetzten genutzt haben, um das Material heimlich zu befördern. Ihm werden die Bodyguards teilweise Taschen mit den geheimen Unterlagen übergeben haben. Da auch die Schutzpersonal-Mitglieder beim Verlassen der Zentrale nicht kontrolliert wurden, trugen sie das Material arglos durch die Sicherheitsschleusen, ohne die wahre Natur der Gegenstände zu ahnen.

Konsequenzen für BND-Präsident Martin Jäger

Der Fall löst im Bundesnachrichtendienst tiefes Entsetzen aus, wie die Berichte verdeutlichen. Der aktuelle BND-Präsident Martin Jäger soll nach der Festnahme von August Hanning vor seinen Mitarbeitern geäußert haben, er sei sauer. Jäger kündigte daraufhin eine schonungslose Aufklärung der Vorfälle sowie strenge Konsequenzen an, um das Vertrauen in die Sicherheitsstrukturen des Geheimdienstes wiederherzustellen.

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Verfahrensverlauf und Untersuchungshaft

August Hanning war bereits Anfang Oktober im Rahmen der Ermittlungen festgenommen worden und sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe der Ermittler deuten darauf hin, dass Hanning geheime Erkenntnisse von Manfred D. gekauft und für seine spätere Tätigkeit als Berater genutzt haben könnte. Zudem besteht der Verdacht, dass BND-interne Informationen das Land verlassen haben könnten. Hannings Verteidiger bestreitet alle diese schweren Vorwürfe kategorisch und plädiert für die Unschuld seines Mandanten.

Systemische Fragen zur Sicherheit des Geheimdienstes

Unabhängig vom Ausgang des anstehenden Strafverfahrens stellt sich für den deutschen Auslandsgeheimdienst eine fundamentale Frage. Es bleibt unklar, wie es über Jahre möglich war, geheime Dokumente aus dem streng gesicherten BND-Gelände zu schmuggeln und schließlich bei einem ehemaligen Präsidenten des Dienstes landen zu lassen. Die Sicherheit der eigenen Informationen steht nun zur Disposition, während die Justiz aufklärt, wie diese Lücken im Schutzmechanismus entstehen und ausgenutzt werden konnten.