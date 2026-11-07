Spionageverdacht: US-Behörde untersucht Nvidia-CEO Jensen Huang wegen China-Kontakten

US-Sicherheitsbehörden prüfen Vorwürfe, dass Nvidia-Chef Jensen Huang durch intime Beziehungen zu Alice Huang chinesische Spionage betrieb. Die Konsequenzen reichen bis in den Kongress.

US-Geheimdienste werfen dem Chiphersteller Nvidia und seinem Gründer Jensen Huang vor, durch private Kontakte zu einer chinesischen Unternehmerin Geschäftsgeheimnisse für Peking weitergegeben zu haben. Der Verdacht einer Spionagetätigkeit von Alice Huang und der mögliche politische Einfluss auf Washington lösen ein erhebliches Vertrauen in die Sicherheit der Technologiebranche.

Spionage-Vorwürfe gegen Nvidia-Führung

Die US-Behörden gehen davon aus, dass Alice Huang vom chinesischen Ministerium für Staatssicherheit angeworben wurde, um im Auftrag Chinas zu spionieren. Dieser Einschätzung von mit der Angelegenheit vertrauten Personen liegt ein Bericht aus Jahresbeginn zugrunde, den die Financial Times rezipiert hat. Demnach wurde die chinesische Geschäftsfrau bereits mindestens ein Jahr lang elektronisch überwacht, wie die New York Times meldet.

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Den Ermittlern liegt der Verdacht nahe, dass es sich um eine intime Beziehung zwischen Jensen Huang und Alice Huang gehandelt hat, obwohl die beiden nicht verwandt sind. Es existieren Fotos, die beide gemeinsam in einer Bar zeigen, was den Vorwurf der persönlichen Nähe untermauert. Parallel dazu wird behauptet, Huang habe über diese Beziehung direkten Einfluss auf die US-Regierung ausgeübt, um nationale Sicherheitsinteressen zu untergraben.

Nvidias Verteidigung und Unternehmensinterne Prüfung

Nvidia weist die Vorwürfe der Spionage entschieden zurück und argumentiert, die Beziehung sei rein geschäftlicher Natur gewesen. Der CEO verweist darauf, dass er jährlich Tausende Führungskräfte von Kundenunternehmen trifft. Alice Huang ist als Führungskraft bei Megaspeed in Singapur tätig, einem wichtigen Abnehmer von Nvidia-Produkten. Die enge Geschäftsbeziehung zwischen dem Chipriese und Megaspeed steht somit im Fokus der Debatte.

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Der Vorwurf gegen Megaspeed lautet, amerikanische Exportkontrollen systematisch umgangen und hochentwickelte Nvidia-Chips illegal nach China geschmuggelt zu haben. Als Reaktion auf diese schweren Beschuldigungen leitete Nvidia eine interne Untersuchung ein. Das Unternehmen stellte dabei jedoch kein Fehlverhalten seinerseits fest und distanziert sich von den Vorwürfen der Umgehung von Sanktionen.

Politische Verstrickung und Kongress-Anhörung

Neben der Spionage-Problematik spielt die politische Einbindung von Jensen Huang eine zentrale Rolle. Der Nvidia-Chef unterhält enge Kontakte zu US-Präsident Donald Trump und wurde im Oktober von ihm persönlich ausgezeichnet. Huang soll sich direkt bei Trump dafür eingesetzt haben, den Export von H200-Chips an Kunden in China zu ermöglichen, was als massive Verstrickung gewertet wird.

Zudem nahm Huang im Mai auf Einladung von Trump an einer Delegationsreise nach China teil. Im September besuchte er ein Staatsbankett für US-amerikanische Unternehmen, was seine hohe politische Bedeutung in Washington unterstreicht. Diese Nähe zum Weißen Haus macht die Vorwürfe der Einflussnahme auf Exportentscheidungen besonders gefährlich für die nationale Sicherheit der USA.

Auswirkungen auf die Tech-Branche und Rechtslage

Der Spionage-Verdacht hat den US-Kongress alarmiert und führt zu konkreten politischen Maßnahmen gegen den Technologie-Riesen. Drei republikanische Kongressabgeordnete haben Jensen Huang zu einer nicht öffentlichen Anhörung in drei wichtigen Ausschüssen vorgeladen. Diese Anhörung ist für den 18. November angesetzt, wie die Daily Mail berichtet.

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Die Kombination aus internen Sicherheitsvorwürfen, politischen Einflussnahmen und illegalen Exportverdächtigungen markiert einen Tiefpunkt in den Beziehungen zwischen der US-Regierung und der globalen Tech-Branche. Die Ermittlungen der Geheimdienste und die folgenden Kongress-Verfahren werden maßgeblich darüber entscheiden, wie streng künftige Exportkontrollen für High-End-Chips nach China durchgesetzt werden. Die Glaubwürdigkeit von Nvidia als sicherer Partner für US-Infrastruktur steht zur Debatte.