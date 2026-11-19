Einige der bedeutendsten Hollywood-Stars wie Elizabeth Hurley und Dakota Johnson präsentieren in den letzten Monaten einen markanten Modetrend. Spitze wird zunehmend transparent und selbstbewusst getragen.

Der Modetrend der letzten Monate hat die roten Teppiche in Paris, New York und London erobert: Spitze wird nicht mehr versteckt, sondern als zentrales Statement-Kleidungsstück getragen. Prominente Persönlichkeiten wie Rosie Huntington-Whiteley und Elizabeth Hurley definieren diesen Stil neu, indem sie den durchsichtigen Stoff selbstbewusst in Szene setzen.

Star-Beispiele und öffentliche Auftritte

Die Entwicklung ist besonders an den Auftritten renommierter Schauspielerinnen und Modellets ablesbar. Rosie Huntington-Whiteley, 39 Jahre alt, erschien Ende September während der Saint-Laurent-Show in Paris in einem schwarzen, transparenten Spitzenkleid, unter dem ein schwarzer Slip sichtbar war. Diese Art der Darstellung zeigt, wie sehr der Stoff im Fokus der Öffentlichkeit steht.

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Einen weiteren hohen Bekanntheitsgrad erlangte der Trend durch Dakota Johnson, die Ende 2025 in New York zur "Caring for Women Dinner" Veranstaltung in einer transparenten schwarzen Spitzenrobe von Gucci auftrat. Sie kombinierte das Kleid mit BH und Slip, um den durchsichtigen Look gezielt zu betonen.

Auch Nicole Kidman, 59, trug im August bei der US-Premiere ihres Films "Practical Magic 2 - Zauberhafte Schwestern" in Los Angeles ein schwarzes, asymmetrisches Spitzenkleid. Es handelte sich dabei um den ersten öffentlich gezeigten Atelier-Versace-Entwurf des neuen Kreativchefs Pieter Mulier.

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Paris Hilton, 45 Jahre alt, setzte im Oktober bei einer Gala in Paris den Transparenz-Trend mit dem "Theodora Gown" von Annie's Ibiza fort. Den Look ergänzte sie um schwarze Glitzer-Heels und eine markante Sonnenbrille, was ihr als ewiges It-Girl eine besondere Aufmerksamkeit sicherte.

Design Details und Materialwahl

Charlize Theron, 51, trug im Oktober auf der Academy Museum Gala 2026 in Los Angeles eine maßgeschneiderte schwarze Spitzenrobe von Tom Ford. Diese transparente Kreation wurde vom Kreativdirektor Haider Ackermann entworfen und unterstreicht die hohe Wertschätzung für handwerkliche Details in der Haute Couture.

Ciara, 40, nutzte die BoF-500-Gala Anfang Oktober in Paris, um ihre Schwangerschaft in einem hautengen, transparenten Spitzenkleid von Dolce & Gabbana zu präsentieren. Dabei trug sie schwarze Unterwäsche als Kontrast zur eigenen Silhouette und zelebrierte ihre Figur in der Öffentlichkeit.

Maya Jama, 32, integrierte am 17. November bei den "GQ Men Of The Year"-Awards schwarze Lingerie fest in ihren Red-Carpet-Look. Die Moderatorin trug darüber eine hautenge, transparente Spitzenrobe mit langer Schleppe, was die Vielseitigkeit des Materials unter Beweis stellte.

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Vielfalt der Stilrichtungen und Events

Amanda Holden, 55 Jahre alt, fiel am 17. November bei einer Benefizgala in London durch ein transparentes schwarzes Spitzenkleid mit dramatischen Federärmeln vom Label ASAR auf. Dieser Einsatz zeigt, wie Spitze auch mit theatralischen Elementen kombiniert werden kann.

Myleene Klass, 48, erschien Anfang Oktober bei den Attitude Awards in London in transparenter schwarzer Spitze. Auch Ana de Armas, 38, setzte am 11. November bei einer Gala in Las Vegas auf ein schwarzes Korsett und einen transparenten Chantilly-Spitzenrock aus der Frühjahrskollektion 2027 von Wiederhoeft.

Elizabeth Hurley, 61 Jahre alt, trug am 14. November zur Baby2Baby-Gala 2026 in West Hollywood eine transparente rote Spitzenrobe von Monique Lhuillier. Den Look ergänzte ein tief ausgeschnittener roter Body unter dem bodenlangen Kleid.

Dakota Johnson sorgte im September bei der Londoner "Verity"-Filmpremiere für Kontraste. Die elfenbeinfarbene, transparente Robe von Designerin Colleen Allen ließ schwarze Unterwäsche von Fleur du Mal durchschimmern. Dies beweist, dass der Trend nicht nur in Schwarz, sondern auch in hellen Tönen gelebt wird.