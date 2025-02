Spitzenkandidaten-Diskussion auf RTL übertrifft Tatort

Die TV-Diskussion der vier Spitzenkandidaten vor der Bundestagswahl auf RTL erzielte eine hohe Quote und wurde zur meistgesehenen Sendung des Tages.

Die TV-Diskussion der vier Spitzenkandidaten vor der Bundestagswahl erzielte auf RTL eine beachtliche Quote. 7,55 Millionen Zuschauer verfolgten die Auseinandersetzung von Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU), Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD) eine Woche vor dem Wahltag. RTL sicherte sich damit einen Marktanteil von 25,2 Prozent und wurde zur meistgesehenen Sendung des Tages. Nur knapp unterlag der 'Tatort' im Ersten mit 7,40 Millionen Zuschauern.

Im Vergleich zum TV-Duell zwischen Scholz und Merz bei ARD und ZDF in der Vorwoche, welches über 12 Millionen Zuschauer zählte, blieb die RTL-Sendung zurück. Das 90-minütige Rededuell im Ersten brachte rund 8,3 Millionen Politik-interessierte Menschen vor die Bildschirme. Beim jüngeren Publikum hingegen erzielte die RTL-Sendung bessere Werte: 3,3 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sahen das 'Quadrell' mit einem Marktanteil von 44,7 Prozent. Es war das erste Mal in der Geschichte des deutschen Fernsehens, dass sich die vier aussichtsreichsten Kanzlerkandidaten einem direkten Schlagabtausch in einer TV-Sendung stellen. Die Moderation der Debatte lag in den Händen der Fernsehjournalisten Pinar Atalay und Günther Jauch. Die vorgezogene Wahl zum Deutschen Bundestag findet am 23. Februar statt





