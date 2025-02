Split Fiction: It Takes Two'nın Devamı mı?

Hazelight Studios'un yeni oyunu Split Fiction, It Takes Two'dan sonraki heyecanı dorukta tutuyor. Oyun, iki oyuncunun birlikte oynaması gereken bir macera oyunu. Her oyuncu, Mio veya Zoe adlı farklı karakterleri kontrol ederek, kendi oluşturdukları sanal dünyalardan kaçmaya çalışırlar. Oyun, çeşitli mekanikler ve etkileyici görsellikte sunuluyor.

Hazelight Studios' yeni oyunuyla, Split Fiction, mega-başarılı It Takes Two 'dan sonra heyecan dorukta. Bu oyun, 2021'in Oyun Yıl Ödülü'nü kazanan It Takes Two 'nın devamı niteliğinde olabilir. Oyunun ismi, It Takes Two Two gibi bir fütüristik ve garip bir isim olmasına rağmen, görüntü olarak çok farklı bir hava yansıtıyor. Split Fiction, birçok ilginç ve eğlenceli fikirle dolu bir macera oyunu. Kooperasyonu, neredeyse hiçbir diğer oyunda olduğu kadar önemli hale getiriyor.

Oyunun bir özelliği de, her oyuncunun farklı bir karakter seçebilmesi. İki karakter, Mio ve Zoe, yayıncılıkla ilgili bir anlaşma yapmış gelecek vaat eden yazarlardır. Ancak, CEO'nun onların yaratıcı fikirlerini çalmayı planladığı ortaya çıkar. Mio, bilim kurgu hikayeleri yazar, Zoe ise fantastik hikayeler yaratır. Oyuncular, Mio ve Zoe'yi kontrol ederek, kendi oluşturdukları sanal dünyalardan kaçmaya çalışırlar. Bu dünyalar, bir Ortaçağ dünyası ve bir distopik cyberpunk şehri olarak tasvir edilir.Oyunun mekanikleri, It Takes Two'dan esinlenmiştir. Her seviyede, oyuncuların birlikte oynamaları ve farklı yeteneklerini kullanmaları gereken yeni mekanikler karşımıza çıkar. Örneğin, Mio, bir bilim kurgu dünyasında bir kılıç kullanarak, kendisini duvarlara ve tavanlara teleporte edebilir ve hatta Mio'nun yerçekimini değiştirebilir. Zoe ise, lazer bir çil gibi bir silah kullanarak ağır nesneleri fırlatabilir. Oyuncular, bu yetenekleri birleştirerek platform hareketlerini, aksiyon sahnelerini ve bulmacaları aşarlar





