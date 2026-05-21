Spoiler: Who will take the last Bundesliga spot?

In the ongoing Bundesliga relegation battle, SpVgg Greuther Fürth and Rot-Weiss Essen are playing for a possible spot in the Bundesliga. The good standing of Rot-Weiss Essen with a four-point lead over third and fourth-place teams wavered with three disappointing losses. In contrast, Fortuna Düsseldorf came close to securing their direct promotion with a last-minute equalizer. Read on to learn more about the key players and their recent form.

Es war bis zur letzten Minute spannend, doch jetzt ist es klar: In der Relegation zur 2. Bundesliga treffen die SpVgg Greuther Fürth und Rot-Weiss Essen aufeinander.

Dabei wackelt der ewige Zweitligadino.zur 1. Bundesliga die letzte große Entscheidung, die auf nationaler Ebene im Profifußball in Deutschland noch offen ist: Wer bekommt den letzten Startplatz in der Bundesliga. Die gute Ausgangslage des RWE mit vier Punkten Vorsprung auf die Plätze drei und vier sah vor Saisonende noch so aus, als könnte Essen direkt aufsteigen.

Dass RWE mit drei deftigen Niederlagen und musste somit an den letzten beiden Spieltagen mit neuem System und neuem Personal noch vier Punkte auf Duisburg gutmachen, hat jedoch die Chance, den Aufstieg über die Relegation zu schaffen. Fortuna Düsseldorf um ein Haar hätte sich die SpVgg sogar noch direkt gerettet. Denn Braunschweig, Fürth und Düsseldorf waren auf den Tabellenplätzen 15 bis 17 allesamt punktgleich und nur durch jeweils ein Tor voneinander getrennt.

Würden acht Mal vier, wären die Düsseldorfern alle Zweifel von schwinden. Stattdessen rettete der schnelle Mühlenspezialist Düsseldorf im letzten Moment durch einen Schuss auf der Linie





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