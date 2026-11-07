SPOM! Festival in Hamburg: 40. Internationale Spielstätten für junges Publikum

Das umbenannte SPOM! Festival feiert in Hamburg sein 40. Jubiläum mit Tanz, Film und Musik an verschiedenen Spielorten ab November.

Das internationale Theater festival SPOM! präsentiert dieses Jahr seine Programme an zahlreichen Spielorten in ganz Hamburg. Seit zwei Jahren trägt das Event diesen Namen als Nachfolger des bekannten Festivals "KinderKinder", um auch Jugendliche gezielt anzusprechen. Zum 40. Mal findet das "Internationale Musik- und Theater festival für junges Publikum" statt.

Vielfalt der Kunstformen in der Hansestadt

Das künstlerische Spektrum reicht von poetischen Theaterstücken über Mitmach-Performances bis hin zu Tanz, Film und Musik. Die Aufführungen beginnen oft schon vormittags am Wochenende, um unterschiedliche Altersgruppen zu erreichen. Die Veranstaltung lockt Besucher mit einem breiten Angebot, das von frühem Morgen an zugänglich ist.

Also read Sex-Chat-Falle in Hamburg: Jetzt beginnt der Prozess

Kinder ab zwei Jahren werden durch "Flores" angesprochen, ein farbenfrohes, poetisches Tanzstück. Der Titel bedeutet "Blumen" und dient als Einstieg in die Welt der darstellenden Kunst. Diese Produktion findet am 8. November um 11 Uhr im Klabauter statt. Das Stück bietet einen visuellen Reiz, der auch für sehr junge Zuschauer geeignet ist.

Politische Themen und interaktive Formate

Jugendliche ab acht Jahren können in "Der bleiche Baron" eine politische Botschaft verstehen. Das Stück erklärt spielerisch, warum man sich gegen einen Tyrannen wehren muss. Die Aufführung ist am 7. November um 16 Uhr im Monsun zu sehen. Die Inszenierung macht komplexe Themen für ein jüngeres Publikum greifbar.

Advertisement

Im "Fest" übernehmen drei Performer die Führung und geben den Takt vor. Alle Teilnehmer ab sechs Jahren dürfen ihre eigenen Ideen einbringen. Alles, was nach Rhythmus klingt, ist erlaubt und kann in einer wilden Party enden. Dieses interaktive Event findet am 14. November um 11 Uhr im Alten Heizkraftwerk statt.

Kultur für junge Filmemacher und Naturschutz

"Kinder (er)zählen" bündelt verschiedene filmische Formate rund um das Thema Kinderrechte. Die Werke wurden von jungen Filmemachern gedreht. Das Programm startet am 13. November ab 15 Uhr im Metropolis. Dieses Segment zeigt, wie junge Menschen ihre Sichtweise auf wichtige gesellschaftliche Themen einbringen.

Im "Der Wal, der Wald" taucht das Publikum ab sechs Jahren in eine faszinierende Unterwasserwelt ein. Nebenbei erfahren die Besucher viel über gefährdete Meere und deren Bewohner. Der Termin für diese Produktion ist der 10. November um 16 Uhr im Tonali-Saal. Das Stück verbindet Unterhaltung mit Bildung.

Langfristige Bedeutung des Festivals

Die Umbenennung in SPOM! soll signalisieren, dass sich das Festival explizit auch an Jugendliche richtet. Der Name klingt wie ein Geräusch und ist seit zwei Jahren der neue Titel der beliebten Hamburger Tradition. Die Veranstaltung findet weiterhin an unterschiedlichen Spielorten in der ganzen Stadt statt.

Advertisement

Das 40. Jubiläum unterstreicht die Beständigkeit und den Erfolg des Festivals im kulturellen Leben Hamburgs. Durch die Mischung aus Tanz, Film, Musik und Theater bleibt das Angebot vielseitig und ansprechend. Die Organisation strebt an, ein breites Spektrum an Kunstformen zu präsentieren.

Die genannten Aufführungen bieten einen Einblick in die Vielfalt des diesjährigen Programms. Jedes Stück hat einen spezifischen Termin und Ort in Hamburg. Die Kombination aus traditionellen und modernen Formen zieht ein unterschiedliches Publikum an.