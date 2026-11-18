Sportwissenschaftler Dr. Dr. Michael Despeghel erklärt, wann Sport bei Erkältung möglich ist. Bei Fieber ab 38 Grad gilt: Jede körperliche Anstrengung muss entfallen.

Die Nase läuft, und trotzdem lockt das Schwimmbad. Muss das Training bei einer Erkältung jetzt ausfallen? Nicht unbedingt, laut dem Sportwissenschaftler und Gesundheitsexperten Dr. Dr. Michael Despeghel. Entscheidend seien das eigene Befinden und die Intensität der Erkältung.

Despeghel unterscheidet dabei klar zwischen harmlosen Beschwerden und Warnsignalen des Körpers. Wer sich trotz Erkältung insgesamt gut fühlt, soll nicht vorschnell jede Bewegung streichen. Die Einordnung betrifft vor allem Sportlerinnen und Sportler, die regelmäßig trainieren.

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Leichte Erkältung: Moderate Bewegung kann helfen

Wer nur leichten Schnupfen oder Halskratzen hat, muss laut Michael Despeghel auf Bewegung nicht grundsätzlich verzichten. Moderate Aktivität könne den Körper und das Immunsystem aktivieren und die Abwehr bei einer drohenden Infektion unterstützen.

Für Schwimmer bedeutet das vor allem, auf harte Trainingseinheiten zu verzichten. Despeghel empfiehlt, das Tempo herauszunehmen und die gewohnte sportliche Anstrengung zu verringern. Ein ruhigeres Training im Becken bleibt damit möglich.

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Statt des Schwimmtrainings könnte man laut dem Experten auch Nordic Walking betreiben. Diese Form der Bewegung belastet den Kreislauf weniger und lässt sich leichter dosieren. Entscheidend bleibt, dass man während der Einheit auf die eigenen Signale achtet.

Fieber und Grippe: Sport muss komplett pausieren

Bei Fieber, Grippe sowie viralen oder bakteriellen Infektionen sollte Sport laut Michael Despeghel vollständig entfallen. Auch ausgeprägte Halsschmerzen nennt der Experte als klares Stoppsignal. Nicht jedes Erkältungszeichen ist demnach harmlos.

Despeghel warnt ausdrücklich: Erhöhte Temperatur und Fieber ab 38 Grad sind ein klares Ausschlusskriterium für jegliche körperliche Anstrengung und Bewegung. Auch starke Schlappheit und ein deutliches Krankheitsgefühl sprechen gegen Training. In diesen Fällen gilt, auszukurieren statt durchzuziehen.

Nach einer Erkrankung wie einer Grippe mit Fieber rät der Sportwissenschaftler zu einer Sportpause von bis zu drei Wochen. Wer diese Phase verkürzt, riskiert nach Despeghels Darstellung, dass der Körper nicht vollständig regeneriert.

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Gefahren durch Durchtrainieren und Medikamente

Wer trotz Beschwerden weitertrainiert, kann laut Michael Despeghel ein chronisches Fatigue-Syndrom auslösen. Gemeint ist eine anhaltende Erschöpfung, die mindestens sechs Monate andauert und Betroffene über Jahre belasten kann.

Keine gute Lösung sei es außerdem, Beschwerden mit aufputschenden oder schmerzlindernden Medikamenten zu überdecken, um trotzdem Sport zu treiben. Dadurch werden die Warnsignale des Körpers unterdrückt, obwohl die Infektion noch aktiv sein kann.

Im schlimmsten Fall kann laut Despeghel eine Herzmuskelentzündung entstehen. Die Erkrankung kann lebensgefährlich werden. Wer bei Fieber oder starker Schlappheit trainiert, sollte deshalb ärztlichen Rat einholen, bevor er wieder Sport treibt.