Sport-BILD: Fortuna Düsseldorf am Endspiel um Klassenerhalt und Relegation an, zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten

Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/Sky und Live-Ticker auf BILD.de) fängt Fortuna Düsseldorf an, das Endspiel um den Klassenerhalt, die Relegation und den Abstieg anzutreten. Diverse Faktoren beeinflussen diesen Kampf, aber die Hauptsache ist ein Sieg mit mindestens drei Toren zwischen Fortuna und dem Gegner, falls Bielefeld gegen Hertha verliert und/oder Braunschweig auf Schalke mit mindestens zwei Toren Differenz verliert. Zudem gibt es noch weitere Kombinationen zu berücksichtigen.

Fortuna Düsseldorf nehmen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky und Live-Ticker auf BILD.de) an das Endspiel um den Klassenerhalt, die Relegation und den Abstieg an. Die Rechnung ist einfach: Ein Erfolg mit mindestens drei Toren Unterschied ist dann gegeben, wenn Bielefeld gegen Hertha verliert oder Braunschweig auf Schalke mit mindestens zwei Toren Differenz verliert.

Wenn Fürth mit vier oder mehr Toren Unterschied oder sogar eine Niederlage, die jedoch nur mit einem oder zwei Toren Unterschied gemacht wurde, ein Erfolg ist. Bei einem Erfolg mit genau drei Toren Differenz reicht Braunschweig eine Niederlage mit einem Tor Unterschied, um vor den Franken zu bleiben.

Bei einem Unentschieden oder Niederlage gegen Düsseldorf ist ein Erfolg mit einem oder zwei Toren Unterschied dann gegeben, wenn Bielefeld punktet und Braunschweig nicht mit mehr als drei oder zwei Toren Differenz verliert. Falls Bielefeld und Braunschweig beide punkten oder Braunschweig mit mindestens vier oder drei Toren Differenz verliert, ist ein Erfolg mit mindestens drei Toren Unterschied gegeben.

Ein Unentschieden oder Niederlage gegen Düsseldorf erhält keine Berücksichtigung, weil dies dann im Falle desamistablen Kreuzdurchgangs keine Entscheidung bedeutet, sodass diese Fälle keine Berücksichtigung finden können





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Düsseldorf vs. Fürth: Felix Klaus in HerzschlagfinaleDüsseldorf (15., 37 Punkte) muss beim Vorletzten Fürth (34) ran – ein Herzschlagfinale. Gewinnt Fortuna, ist der Klassenerhalt. Ein Fürther steckt dabei in einem riesigen Dilemma: Felix Klaus (33), der bis Januar 2025 vier Jahre für auf der rechten Seite wirbelte. Dann zog es ihn zurück zu den Franken, wo seine sportlichen Wurzeln seit der Jugend liegen. Aber: Als Fortuna-Profi absolvierte er mehr Spiele (128) als für seinen aktuellen Klub (107), bei dem er regelrecht aufblühte. Jetzt steckt Klaus vor dem „Endspiel“ in der Zwickmühle, gewährte schon bei „Sky“ einen Einblick in seine Gefühlswelt, als ihm nach dem 2:2 gegen Nürnberg dämmerte, was da am letzten Spieltag passieren kann. Klaus sichtlich ergriffen über seine persönliche Situation: „Schlimmer geht es nicht. Ich habe Fortuna noch im Herzen. Ich habe das Kleeblatt tief im Herzen. Das sind meine zwei Vereine. Das letzte Spiel ist für mich ein Alptraum persönlich." Das kann er auch für beide Klubs werden. Düsseldorf droht nach 27 Jahren der erneute Abstieg in die 3. Liga. Danach dauerte es zehn Jahre und zwei Spielzeiten in der 4. Liga, bis Fortuna wieder in die 2. Liga kam. Fürth ist seit dem Aufstieg 1997 in die Zweitklassigkeit immer dabei, außer in den beiden Spielzeiten, in denen man in der Bundesliga spielte (21/22 und 12/13). Die Franken sind in der ewigen Tabelle der 2. Liga das mit Abstand beste Team (1831 Punkte) vor St. Pauli (1690). Düsseldorf nur auf Platz 16 mit 1030 Punkten. Und jetzt muss Fortuna gegen Klaus, der noch so an Düsseldorf hängt, alles dafür geben, nicht wieder auf Jahre in der Niederklassigkeit zu verschwinden.

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