Die ARD und das ZDF haben bekannt gegeben, dass unzählig viele Spiele der FIFA-WM 2026 aufpubliclich-rechtlichen TV gezeigt werden sollen und bereits die Telekom hat entsprechende Sublizenzen erworben. ARD und ZDF werden 60 der insgesamt 104 Partien zeigen, darunter auch die Partien der deutschen Mannschaft und nicht genug die Partien von HLV Joachim Löw qualifizieren, vorausgesetzt. Die Fußball-WM ist für viele Menschen ein großes Ereignis, das sie mit anderen Fußball-Fans erleben und feiern möchten. Es ist wichtig zu wissen, dass ARD und ZDF die Spiele der WM 2026 frei empfangbar im ZDF und im ARD zu sehen sein werden.

Neuigkeiten rund um die FIFA-WM. Unzählige Spiele werden im öffentlich-rechtlichen TV zu sehen sein. Das geben die ARD und das ZDF bekannt. Ab 2026 wird im TV auch bei ARD und ZDF zu sehen sein.

Das verkünden die beiden Sender. Zuvor hatte die 'Bild' berichtet, die beiden öffentlich-rechtlichen Sender hätten entsprechende Sublizenzen von der Telekom erworben. ARD und ZDF zeigen 60 der insgesamt 104 Partien live, darunter auch die Partien der deutschen Mannschaft - sofern sich das Team von Bundestrainer Joachim Löw qualifiziert. Die Fußball-WM ist für Millionen Menschen im Land ein Sportereignis, das sie gemeinsam mit anderen Fußballbegeisterten erleben und feiern.

Es freut sich daher die ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR in einer Mitteilung. ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler betont die gute Nachricht, dass die Spiele der WM 2026 frei empfangbar im ZDF und im ARD zu sehen sein werden. Vorher hatte die Telekom die Exklusiv-Rechte vom Weltverband FIFA im Mai gekauft, um Deutschland bis 2026 zu versorgen. ARD und ZDF erwarben gemäß den Bedürfnissen der Zuschauer Sublizenzen von der Telekom.

Unter anderem währe es ensured, dass nicht alle Partien hinter einer Bezahlschranke verschwinden würden. Der Rundfunkstaatsvertrag sieht nämlich vor, dass bei Weltmeisterschaften zumindest die Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Endspiel im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden müssen. Wer wirklich alle Partien des Turniers live sehen will, braucht ein Abo des Pay-TV-Angebots MagentaTV. Diese Plattform bietet auch einen Livesport-Stream.

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ARD und ZDF zeigen FIFA WM 2026 im öffentlichen-rechtlichen TVARD und ZDF zeigen ab dem 11. Juni bis zum 19. Juli eine Vielzahl an Spielen der FIFA WM 2026 im öffentlichen-rechtlichen TV. 60 von 104 Spielen werden live ausgestrahlt, darunter auch Partien der deutschen Mannschaft. Jeder Zuschauer kann alle Partien über MagentaTV sehen. Allerdings ist nur die Telekom, die Exklusivrechte der Weltmeisterschaften verkaufte, im Mai. ARD und ZDF haben nun die Sublizenzen erworben.

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