Sport-Kommentatoren: Less on the Field, More in the Studio

The increasing use of remote commentary for cost-saving purposes has led to a shift in the location of sports commentators. While once they were present at the stadium or arena, now they are often seen in the studio, with some even commenting from their homes.

Die Sport-Stimmen der Sender sitzen immer seltener im Stadion oder in der Halle, um Produktionskosten zu reduzieren. Besonders Großereignisse wie die Olympischen Spiele stellen logistische Herausforderungen, da viele Wettkämpfe gleichzeitig laufen und parallele Kommentierungen für das lineare TV-Programm und die Internet-Streams erforderlich sind.

Einige Kommentatoren sitzen in Italien oder Deutschland, während andere vor Ort sind, um Abhilfe zu schaffen, wenn es zu Transportproblemen kommt. Die ARD, ZDF und Eurosport wägen ab, ob Kosten und Mehrwert im richtigen Verhältnis stehen. Eurosport lässt Rad-Highlights wie die Tour de France sowie die Tennis-Grand-Slams von Unterföhring aus kommentieren, um die Experten in den Studio-Shows zu integrieren.

Auch im Wintersport sind die meisten Kommentatoren nicht an der Sportstätte, außer bei Alpin-Höhepunkten wie Kitzbühel oder Biathlon-Events in Deutschland und den Nachbarländern. Sat.1 und ProSieben sind vor Ort, während RTL die meisten zusätzlichen Begegnungen für RTL+ kommentiert. Die NFL wird von Köln kommentiert, außer bei Top-Spielen in Deutschland und anderen europäischen Ländern sowie ausgewählten Play-off-Partien. Prime Video lässt die Champions League aus dem Stadion kommentieren.

Dyn ist bei Handball- und Basketball-Bundesliga in der Regel in den Hallen – maximal eine Partie pro Spieltag aus der Box. Der Europapokal wird aus dem Homeoffice kommentiert. MagentaSport macht 3. Liga und Eishockey vor Ort





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