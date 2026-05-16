Sport-Projektwoche an der Grundschule Wertingen weckt neue Begeisterung

Eine innovative Projektwoche in Wertingen brachte Schüler, Eltern und lokale Vereine zusammen, um Kindern durch das Ausprobieren neuer Sportarten die Freude an der Bewegung zu vermitteln.

An der Grundschule Wertingen wurde kürzlich eine Projektwoche unter dem Motto Sport und Bewegung veranstaltet, die weit über den normalen Sportunterricht hinausging. Ziel dieses außergewöhnlichen Aktionstages war es, die Schülerinnen und Schüler dazu zu ermutigen, ihre gewohnten Pfade zu verlassen und Dinge auszuprobieren, die sie zuvor noch nie gewagt hatten.

In einer Zeit, in der digitale Medien und lange Bildschirmzeiten den Alltag vieler Kinder dominieren, sahen die Organisatoren eine dringende Notwendigkeit, die Begeisterung für körperliche Betätigung wiederzubeleben. Das Konzept war dabei ebenso simpel wie wirkungsvoll: Die Kinder sollten bewusst aus ihrer Komfortzone herausgeholt werden, um neue Talente zu entdecken und die Freude an der Bewegung in vielfältigen Formen zu erleben. Diese Initiative sollte nicht nur die körperliche Gesundheit fördern, sondern auch die soziale Integration und den Mut zum Experimentieren stärken.

Besonders hervorzuheben war die strikte, aber motivierende Regel des Tages: Wer bereits in einem Verein aktiv war, durfte an diesem Tag nicht den Workshop seiner gewohnten Sportart besuchen. Diese Vorgabe führte zu faszinierenden Beobachtungen. So sah man passionierte Fußballer, die plötzlich mit höchster Konzentration über einem Schachbrett brüteten, während andere Kinder, die normalerweise eher zurückhaltend waren, beim Yoga die Kunst der Entspannung und Balance erlernten. Es ging primär darum, den Horizont zu erweitern und mögliche Berührungsängste gegenüber unbekannten Aktivitäten abzubauen.

Ohne die tatkräftige Unterstützung des lokalen Ehrenamts wäre eine solche Vielfalt an Angeboten nicht möglich gewesen. Zahlreiche Vereine aus der Region, darunter der Tennis Club Wertingen, der FC Osterbuch sowie Partner aus Buttenwiesen im Bereich Turnen, stellten ihre Expertise zur Verfügung und brachten ihre Trainer mit in die Schule, um die Kinder zu inspirieren. Die Einbindung der Eltern und des Lehrkörpers verlieh dem Projekt eine zusätzliche emotionale Tiefe.

Eine engagierte Mutter aus Gottmannshofen übernahm beispielsweise die Leitung des Kickbox-Workshops, was zeigte, dass das Engagement für die Förderung der Jugend in der gesamten Gemeinschaft verankert ist. Neben Basketball und Yoga boten auch die Lehrkräfte eigene Kurse an, die auf ihren persönlichen Leidenschaften basierten. Ob es nun ein Geschicklichkeitsparcours, Tanzkurse oder eine Zirkusgruppe war – die Vielfalt war beeindruckend. Besonders berührend war der Anblick eines Mädchens, das völlig in seinem Jonglage-Training versunken war und dabei glücklich ein Lied summte.

Die Projektleiterinnen Michaela Jäckle, Laura Heidenreich und Joline Mair hatten diese Woche über Monate hinweg akribisch geplant. Dass so viele Freiwillige ihre Zeit opferten und sich extra freinarbeiteten, um den Kindern diese Erfahrungen zu ermöglichen, unterstrich den hohen Stellenwert des Ehrenamts in der Region. Die gesamte Woche war als ein echter Marathon der Bewegung konzipiert. Neben den thematischen Workshops standen die Bundesjugendspiele auf dem Programm, bei denen die Kinder ihre körperlichen Fähigkeiten in einem strukturierten Rahmen testen konnten.

Ein weiterer Höhepunkt war der Geschicklichkeitsparcours, der speziell auf die verschiedenen Jahrgangsstufen zugeschnitten war. Den krönenden Abschluss bildete der Familienlauf, der bewusst nicht als Wettkampf, sondern als gemeinsames Erlebnis gestaltet wurde. Eltern, Großeltern und Verwandte liefen gemeinsam mit den Kindern und bewältigten verschiedene Fitnessstationen. Hier stand nicht die Bestzeit im Vordergrund, sondern das gemeinsame Walken und die Freude an der Bewegung im Kreise der Familie.

Es wurde deutlich, dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper wohnt und dass die Synergie zwischen Schule, Elternhaus und Vereinen den Grundstein für ein gesundes Aufwachsen legt. Die sichtbare Begeisterung in den Augen der Kinder und die lebhafte Stimmung in den Schulfluren machten deutlich, dass dieser Funke übergesprungen ist und solche Projekte definitiv in Zukunft wiederholt werden sollten





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