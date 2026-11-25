Tennis-Star Ben Shelton und Profi-Fußballerin Trinity Rodma galten als Traumpaar der Sportwelt. Doch nun sollen sie getrennte Wege gehen.

Sie galten als Traumpaar der Sportwelt: Tennis-Star Ben Shelton und Profi-Fußballerin Trinity Rodman unterstützten sich gegenseitig. Doch nun sollen sie getrennte Wege gehen. und Trinity Rodman angeblich kein Paar mehr.

Die beiden US-Amerikaner waren ein Powerpaar des Sports und begeisterten mit gemeinsamen Auftritten ihre Fans. Der Tennisprofi, die aktuelle Nummer 4 der Weltrangliste, und die Fußball-Olympiasiegerin feuerten sich immer wieder gegenseitig bei Spielen an. Doch der Sport soll es am Ende auch gewesen sein, an dem ihre Beziehung scheiterte. Das will die britische Zeitung – und Rodman sich kürzlich getrennt hätten, weil es wegen ihrer sportlichen Verpflichtungen und ihrer ständigen Reisen zu schwierig geworden sei.

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Die beiden würden aber auch weiter ein enges Verhältnis pflegen, so das Blatt. Offiziell haben sie sich noch nicht dazu geäußert. Shelton und Rodman wussten beide, was es bedeutet, sportliche Höchstleistungen zu bringen. Fans wie Fotografen ließen sie auf humorvolle Art an ihrer Liebesgeschichte teilhaben.

Mal saß Trinity mit bauchfreiem Shirt in den Rängen mit dem Aufdruck: „Ich liebe meinen Freund“. Mal mischte sie seine Pressekonferenz auf, wie 2025 bei den US Open. Da fragte die Fußballerin, was Shelton dazu sage, dass seine Aufschlaggeschwindigkeit bislang geringer sei als sonst.

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„Warum darf sie eine Frage stellen? “, entgegnete der mit einem ungläubigen Grinsen. Als Shelton in diesem Juni im Finale der Boss Open in Stuttgart Taylor Fritz besiegte, nannte er seine Freundin Trinity seinen „Glücksbringer“ und das Publikum jubelte. Auch im September eilte Rodman trotz eines eigenen Spiels mit ihrer Mannschaft Washington Spirit am selben Tag noch zum US-Open-Finale in New York, wo Shelton gegen Alexander Zverev verlor.

Sie reiste mehr als 300 Kilometer an und verfolgte seine Rede nach dem Spiel live. Rodman hob damals hervor, dass ihm ihre Unterstützung alles bedeute. Allein, dass sie die Mühe auf sich genommen habe, an diesem Tag noch zum Finale zu kommen, sei „Wahnsinn“, sagte er, während sie sich gerührt zeigte. Kennengelernt hatte sich das Paar, weil Trinity Rodman ihn auf Instagram anschrieb, wie sie selbst erzählt hat.

Ihr Name dürfte vielen auch deswegen bekannt sein, weil sie die Tochter von Ex-Basketballstar Dennis Rodman ist, zu dem sie allerdings kaum Kontakt haben soll. Die 24-Jährige ist Stürmerin bei Washington Spirit sowie in der US-Nationalmannschaft, mit der sie 2024 die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris gewann. Rodman ist eine Top-Verdienerin im Frauenfußball. Daneben hat sie auch ein Kinderbuch veröffentlicht: „Wake Up and Kick It with Trinity Rodman“.

In ihrer Beziehung könnten Ben und sie die Herausforderungen als Leistungssportler gegenseitig gut nachempfinden, erklärte die Fußballerin einmal. Sie ließen es gegenseitig zu, dass sie das fühlten, was sie gerade durchmachten, anstatt sofort dagegen zu arbeiten. Sportler hätten manchmal einfach eine schlechte Woche und müssten das anerkennen.