Sport und Demokratie: Ein Aufruf zur Wahlbeteiligung

Der Text betont die Wichtigkeit des Sportes für die demokratische Gesellschaft und ruft zur Wahlbeteiligung auf. Er beleuchtet die Herausforderungen des Sports in Deutschland, wie die Sanierung von Sportstätten und der Mangel an Sportflächen, und hebt die wichtige Rolle des ehrenamtlichen Engagements hervor. Gleichzeitig stellt er die Bedeutung des Sports als Ort der Begegnung und des Zusammenhalts in einer sich wandelnden Gesellschaft heraus.

Der Sport in Deutschland ist untrennbar mit dem Engagement seiner Fans verbunden. Die Geräusche der Leidenschaft, manchmal auch lautstark, klingen besonders deutlich in der Zeit vor Wahlen, wenn Vertreter*innen des Sport s ihre Forderungen an die politischen Parteien richten.

Diese Forderungen, die sich über viele Jahre hinweg immer wieder gleichen, umfassen Entlastung des Ehrenamtes, Förderung der Digitalisierung, Stärkung der Freiwilligendienste, Sanierung und Modernisierung von Sportstätten, Förderung des Kinder- und Jugendsports und bessere Bedingungen für den Leistungssport. Bekanntes Anliegen, dennoch aktuell und immer wieder von den Politiker*innen bestätigt, wenn sie zu Sportveranstaltungen kommen und die Bedürfnisse des Sports hören. Doch vieles davon bleibt schnell im Verlaufe der Zeit vergessen. Haushaltszwänge und Prioritäten werden dann oft als Ausrede herhalten. Auch andere zivilgesellschaftliche Organisationen und die freie Kulturszene kennen dieses Lied. Sicherheiten geraten in den Zeiten immer stärker ins Wanken. Gerade wir in Berlin haben als Sport eine gute Kommunikation mit der Politik. Die zuletzt neu getroffene Fördervereinbarung des Senats mit dem Landessportbund unterstreicht dies, auch in Zeiten einer angespannten Haushaltslage. Dennoch muss der Sport immer wieder lautstark auf seine Belange aufmerksam machen: es gibt zu viele marode Sportstätten, der Mangel an Sportflächen ist offensichtlich und Menschen müssen fortlaufend für Ehrenamt und Freiwilligendienste gewonnen werden. Dazu behindern bürokratische Hemmnisse allzu oft ehrenamtliches Engagement. Auch in Berlin, und auch in den Bereichen außerhalb des Sports, die unsere demokratische Gesellschaft ebenfalls stärken. Die Sicherheit, in einem Land zu leben, das unsere persönlichen Freiheiten ebenso achtet wie Menschenrechte, scheint ins Wanken geraten zu sein. Wir dachten in einem Land zu leben, dem es wirtschaftlich gut geht und das auf einem festen demokratischen Fundament steht. Von Sorgen erfüllte Menschen, ob diese Sorgen nun lediglich gefühlter Natur sind, gefüttert von demagogischen Narrativen, oder auf realen Nöten fußen, sind empfänglich für populistische Erklärungen. Der Sport vereint Menschen und ist gelebte Demokratie. In Berlin sind mehr als 780.000 Menschen Mitglied in einem Sportverein, und noch mehr treiben Sport. Sie bilden eine Gemeinschaft, der Sport vereint sie, in ihrer Vielfalt mit unterschiedlichen Lebensweisen und Ansichten. Der Sport bringt Menschen zusammen, die in Berlin geboren sind und die nach Berlin gezogen sind. Sie machen sich fit für ihr Leben in unserer Stadt, bringen Leistung und freuen sich daran. Sie haben Spaß an Bewegung und Zusammensein. Würde alles Engagement umgerechnet in Stundensätze, es kämen enorme Summen zusammen, die Sportler*innen in unsere Gesellschaft einzahlen. Dazu werden sie nicht gezwungen - sie tun es freiwillig. Sie leben die Werte unserer Demokratie. Sie bilden weithin ein solides Fundament der demokratischen Gesellschaft. Für diese Menschen stellen wir unsere Forderungen. Damit wir sie weiter stellen können, sollten wir unsere Freiheit zu wählen, nutzen: Geben Sie bei den bevorstehenden Wahlen Ihre Stimme für unsere Demokratie





