Sportbetreuer in Alicante wegen sexualisierter Übergriffe auf deutsche Minderjährige festgenommen

Ein 46-jähriger Sportlehrer wurde in Alicante festgenommen. Ihm werden zehn Sexualstraftaten an deutschen Austauschschülerinnen vorgeworfen.

Spanische Ermittler haben einen 46-jährigen Sportbetreuer in der Provinz Alicante festgenommen. Der Mann ist Angeklagter in einem schwerwiegenden Fall sexuellen Missbrauchs. Ihm wird vorgeworfen, mindestens zehn minderjährige Schülerinnen sexuell unangemessen berührt zu haben. Die Opfer stammen aus einem deutschen Austauschprogramm an der Costa Blanca.

Wassersport als Tatort und Mechanismus

Die Taten ereigneten sich im Rahmen von Wassersportaktivitäten. Der Beschuldigte war als Surf- und Stand-Up-Paddling-Lehrer für die Gruppe tätig. Er nutzte die physische Nähe während der Sportstunden für seine Handlungen. Die Opfer berichteten übereinstimmend, dass er sie an intimen Körperstellen berührte. Diese Berührungen waren nach Auskunft der Mädchen nicht versehentlich.

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Die Schülerinnen beschrieben die Berührungen als unnötig und äußerst unangenehm. Ein solches Verhalten fiel den Jugendlichen bereits während der Aktivitäten auf. Die Struktur der Sportkurse bot dem Angeklagten die Gelegenheit für die Taten. Die Nähe und das Training im Wasser erschwerten die Abgrenzung durch die Opfer zunächst.

Widerstand der Opfer und Ermittlungsbeginn

Eines der Mädchen ging direkt auf den Täter zu. Sie stellte den 46-Jährigen wegen seines verunsichernden Verhaltens zur Rede. Dieses mutige Eingreifen markierte einen Wendepunkt in der Wahrnehmung der Gruppe. Die Schülerinnen tauchten sich aus und sprachen offen über das Erlebte.

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Nach den Schilderungen der Mädchen leitete die spanische Polizei Ermittlungen ein. Die Beamten hörten die betroffenen Schülerinnen sorgfältig ab. Die Zeugenaussagen stimmten in allen wesentlichen Punkten überein. Alle nannten denselben Mann als mutmaßlichen Täter für die Vorfälle.

Anklage und rechtliche Einordnung

Gegen den Sportbetreuer läuft aktuell ein Strafverfahren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf zehn Sexualstraftaten. Die Straftaten beziehen sich spezifisch auf den Missbrauch Minderjähriger. Die Schwere der Vorwürfe führte zu einer sofortigen Inhaftierung.

Der 46-Jährige wurde den zuständigen Behörden überstellt. Das Untersuchungsgericht in Alicante hat nun die weitere rechtliche Kontrolle übernommen. Der Fall wurde zuvor bereits von mehreren spanischen Nachrichtenseiten thematisiert. Die Öffentlichkeit reagiert betroffen auf die Taten an den deutschen Schülerinnen.

Folgen und rechtliches Verfahren in Alicante

Die Festnahme beendet die unmittelbare Gefahr durch den Sportlehrer. Die spanischen Justizbehörden klären nun die genauen Umstände der Taten. Das Untersuchungsgericht in Alicante entscheidet über das weitere Vorgehen. Eine Vorladung zu weiteren Vernehmungen ist im Prozessablauf üblich.

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Für die Betroffenen bedeutet der Schritt juristische Bestätigung. Die Polizei hat die Identität des Täters sicherstellen können. Die Opfer sind nun vor dem Beschuldigten geschützt. Der Austausch der Schülerinnen an der Costa Blanca wurde aufgrund der Vorfälle wahrscheinlich unterbrochen. Die lokale Gemeinschaft reagiert auf die Sicherheitslücken im Sportunterricht.