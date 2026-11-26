Der Fahrer reagiert geistesgegenwärtig – die Anschlussstelle Egestorf bleibt weiter gesperrt.

Auf der A7 Richtung Hamburg fängt ein Sportboot auf einem Anhänger Feuer. Eine Sperrung besteht nach wie vor. Ungewöhnlicher Einsatz auf der Autobahn Richtung Hamburg: Ein Sportboot hat auf der A7 Feuer gefangen.

Die Anschlusstelle ist noch immer gesperrt. Um 15.14 Uhr wurde die Polizei über den Brand auf der Autobahn informiert. Nach Angaben einer Sprecherin war dort ein Sportboot, das auf einem Anhänger mitgeführt wurde, in Brand geraten. Aktuell geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.

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Der Fahrer des Gespanns fuhr mit dem brennenden Anhänger noch in den Ausfahrtsbereich der Anschlussstelle Egestorf . Dort soll er laut eines Reporters vor Ort geistesgegenwärtig sein Fahrzeug vom Anhänger gelöst und Abstand gesucht haben. Verletzt wurde niemand. Laut der Polizeisprecherin wurde die Anschlussstelle für mehrere Stunden gesperrt.