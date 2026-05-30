Sportchef-Titel für Unger bei HFC

Marian Unger, der ehemalige Top-Keeper und gestandene Ex-Profi, ist zum Sportchef bei HFC bei Greuther Fürth aufgestiegen. Unger übernahm die Funktion, nachdem Daniel Meyer überraschend abging.

Plötzlich steht das Telefon nicht mehr still. Für Marian Unger (42) hat sich das Arbeitsleben von jetzt auf gleich geändert. Anfang der Woche war er noch Leiter der Lizenzspielerabteilung, jetzt ist er durch den überraschenden Abgang von Daniel Meyer (46) zu Greuther Fürth zum Sport chef beim HFC aufgestiegen.

Verrät: "Damit habe ich nicht gerechnet. Aber Daniel hat mich direkt informiert und dann kam der Vorstand auf mich zu und wir haben festgestellt, dass ich bei vielen Themen ohnehin schon ganz nah dabei bin und dann waren wir uns recht schnell einig. Meine Frau war als Mama von zwei Kindern zwar anfangs nicht so begeistert, aber sie steht voll an meiner Seite und hält mir den Rücken frei.

" Als gestandener Ex-Profi kennt sich der einstige Top-Keeper im Geschäft Fußball aus, aber die Welt eines Kaderplaners ist Neuland. "Daniel und ich haben eine saubere Übergabe gemacht. In viele Themen war ich ja ohnehin schon involviert. Ich habe auch die volle Unterstützung des Vereins und der Gremien und hoffe, dass wir eine erfolgreiche Zeit haben.

" Zu befürchten war, dass der Meyer-Abgang in Sachen Vertragsgesprächen mit Neuzugängen und Problemen mit sich bringen könnte. Dem ist aber nicht so, sagt der neue Sportboss: "Wir sind da ganz fleißig, die Gespräche finden statt und alle Wunschkandidaten, die wir gern holen oder halten wollen, haben ein Angebot von uns vorliegen. Ich bin ja auch schon ein paar Jahre dabei und kenne viele Berater auch persönlich.

" Vier bis fünf neue Spieler wollen Halle und Unger holen. Und eins spürt man – der neue Sportchef geht seine neue Aufgabe voller Tatendrang und ohne Zweifel an





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