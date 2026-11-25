Acht Jahre lang war Peter Schlickenrieder Langlauf-Bundestrainer. Nun will er als Sportdirektor die Voraussetzungen schaffen, damit der DSV den Anschluss nicht verliert.

Acht Jahre lang war Peter Schlickenrieder Langlauf -Bundestrainer. Nun will der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2002 als Sportdirektor die Voraussetzungen schaffen, damit das deutsche Team den Anschluss nicht verliert.

"Wir haben uns intensiv damit beschäftigt, wo wir aktuell stehen und was wir heute tun müssen, um auch 2038 noch erfolgreich zu sein" , wird Schlickenrieder in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes zitiert. Gerade jetzt, mit dem Start des neuen Olympiazykluses, biete sich die Chance,Hennig Dotzlers Saison der letzten Male Für Katharina Hennig Dotzler beginnt am Wochenende ihre letzte Saison als Langläuferin. Noch einmal warten große Ziele, besondere Orte und emotionale Momente.

Also read Sacha Boey bei FC Bayern: Verletzungen, Ausleihe und die Zukunft des Franzosen

Dafür wurde der ehemalige Weltklasse-Athlet Axel Teichmann neben seiner Trainertätigkeit als"Head of Performance" installiert. Er soll dafür sorgen, dass Erkenntnisse aus dem Weltcup auch in den Nachwuchs transferiert werden, um die NachwuchsaktivenEin weiterer wichtiger Schritt zuvor sei die Neuaufstellung im Weltcup-Trainerteam gewesen. Michael Bonfert ist neuer Cheftrainer, Michael Bittner betreut die Frauen und Torstein Dagestad ist für die Männer verantwortlich.

"Wir haben aus meiner Sicht eine sehr gute Wahl getroffen. Die bisherige Zusammenarbeit hat mich darin bestätigt. Das Trainerteam hat unsere Philosophie sehr schnell aufgenommen"Aber diese langfristigen Planungen sind alle nichts wert ohne Nachwuchs.

Advertisement

Advertisement

"Wir müssen uns sowohl auf die gesellschaftlichen als auch auf die klimatischen Veränderungen einstellen und unseren Sport weiterhin attraktiv für Kinder und Eltern gestalten" , fordert der Langlauf-Sportdirektor. Dafür wurden schneeunabhängige Wettkampfformate entwickelt, die weit mehr sind, als nur das Laufen auf Skiern oder Skirollern. Dazu zählen das SKIROCKS Festival und der Deutsche Schülercup. Schlickenrieder will mit seinem gesamten Team von Trainern und Verbandsverantwortlichen für neue Impulse sorgen.

Eine One-Man-Show wird es nicht geben: "Wir wissen, dass wir uns weiter verändern müssen, um auch in Zukunft erfolgreich und attraktiv zu bleiben. Diese Aufgabe können wir nur gemeinsam bewältigen.

"Das erste große Wintersport-Wochenende steht an. Nach den Skirennfahrern und den Skispringern steigen auch die Biathleten, Langläufer und Kombinierer ins Weltcup-Geschehen ein. Auch im Eiskanal geht es wieder zur Sache.