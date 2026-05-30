Sportdirektor Völler fordert einfache Lösung für Verbandswechsel

Sportdirektor Völler kritisiert die aktuelle Fifa-Regelung für Verbandswechsel. Er fordert eine einfache Regelung, um Spieler zu verhindern, sich permanent zu entscheiden, für welches Land sie spielen möchten.

Sport direktor Völler fordert einfache Lösung für Verbandswechsel - Nationenhopping ist schlecht, sagt er. Für ihn ist es nicht gut, dass Spieler sich permanent entscheiden können, für wen sie spielen möchten.

Hintergrund ist die aktuelle Fifa-Regelung. Früher war ein Spieler nach einem A-Länderspiel fest an ein Land gebunden. Heute kann er sich unter bestimmten Bedingungen noch umentscheiden - etwa wenn er höchstens drei A-Länderspiele ohne Turniereinsatz absolviert hat, diese vor dem 21. Lebensjahr stattfanden und seitdem mindestens drei Jahre vergangen sind.

Für Völler ist das zu kompliziert. Er sagt: 'Warum gibt es nicht eine einfache Regelung, sich spätestens mit dem 18. Lebensjahr zu entscheiden, für welches Land ich spiele? Das wäre die beste Lösung.

Das ist meine feste Überzeugung.

' Zuletzt hatten sich mehrere Talente gegen Deutschland entschieden. So läuft Leverkusens Ibrahim Maza künftig für Algerien auf, Frankfurts Can Uzun für die Türkei. Auch bei der anstehenden WM könnten Spieler gegen Deutschland antreten, die theoretisch für den DFB spielberechtigt gewesen wären. Umgekehrt profitiert auch die deutsche Auswahl von der aktuellen Lage.

Jamal Musiala spielte in Englands Jugendteams, entschied sich aber später für Deutschland. Jonathan Tah berichtete, dass ihn der Verband der Elfenbeinküste schon vor der WM 2014 kontaktiert habe.

'Da war ich 17, 18 Jahre alt geworden, da kamen die mal auf mich zu. Ich habe dann aber relativ schnell abgesagt', sagte Tah. Bundestrainer Julian Nagelsmann bleibt gelassen.

'Es muss eine Ehre sein, für Deutschland zu spielen. ' Niemand solle überredet werden müssen





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