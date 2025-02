Sportfreunde Siegen besiegt Victoria Clarholz mit 2:0

Die Sportfreunde Siegen gewinnt das Heimspiel gegen Victoria Clarholz in der Oberliga Westfalen mit 2:0.

Sport freunde Sieg en hat in der Oberliga Westfalen am 15. Februar 2025 um 16:00 Uhr den Sieg gegen Victoria Clarholz mit 2:0 (0:0) eingefahren. Das Spiel fand im Stadion von Sieg en statt. In der ersten Halbzeit konnten sich beide Mannschaften nicht entscheidend absetzen und gingen mit einem 0:0 Unentschieden in die Pause. Kurz nach Wiederantritt erhöhte Cagatay Kader für die Sport freunde Sieg en auf 1:0.

Victoria Clarholz versuchte, durch diverse Wechsel die Partie zu drehen, doch die Siegener verteidigten ihren Vorsprung. Sechs Minuten vor Schluss erzielte Derrick Kyere das 2:0 für die Sportfreunde Siegen und besiegelte somit den Heimsieg. Die Aufstellung der Sportfreunde Siegen lautete: Kevin Krumm (3), Jubes Mba Tibah Ticha (29), Georfios Mavroudis (9), Rikuhei Nabesaka (30), Jannik Krämer (17), Derrick Kyere (11), Shaibou Oubeyapwa (37), Cagatay Kader (10), André Weis (1), Andre Dej (20), Florian Mayer (42). Victoria Clarholz stellte mit folgender Mannschaft auf: Julian Linnemann (6), Damian Artur Biniek (29), Steffen Brück (4), Sergio Gucciardo (10), Nils Hahne (1), Philpp Lamkemeyer (22), Linus Kahraman (5), Janis Büscher (14), Sinan Aygün (20), Markus Baum (19), Samy Benmbarek (17). Der Schiedsrichter war Niklas Simpson, assistiert wurde er von Dominic Tillmann und Dirk Szkudlarski. Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf Grundlage von DFB-Daten zusammengestellt





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Sportfreunde Siegen Victoria Clarholz Oberliga Westfalen Fußball Sieg

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Victoria Clarholz ergibt sich den Sportfreunde SiegenOberligist Sportfreunde Siegen erobert Platz drei. Die Sportfreunde Siegen nutzen am 23. Spieltag der Oberliga Westfalen vor 1.222 Zuschauern seinen Heimvorteil und fährt mit einem Spielausgang von 2:0 einen passablen Sieg über den Victoria Clarholz ein.

Weiterlesen »

Kantersieg für Sportfreunde Siegen gegen TuS BövinghausenOberligist Sportfreunde Siegen verbessert sich auf Platz drei. Der Sportplatz Bövinghausen in Dortmund wurde an diesem 22. Spieltag zum Schauplatz einer misslichen Niederlage für den TuS Bövinghausen.

Weiterlesen »

Sportfreunde Siegen siegt klar gegen TuS BövinghausenDie Sportfreunde Siegen gewinnen am Sonntag mit 8:0 gegen den TuS Bövinghausen in der Oberliga Westfalen. Das Spiel findet in Dortmund statt.

Weiterlesen »

Sportfreunde Siegen verlängert Vertrag mit Trainer Nehrbauer bis 2027Die Sportfreunde Siegen haben ihren Trainer Thorsten Nehrbauer bis 2027 verlängert. Trotz der aktuellen Tabellenposition und dem fehlenden Aufstiegsplatz sieht man in Siegen Potenzial und setzt auf Kontinuität.

Weiterlesen »

Sportfreunde Siegen besiegt TuS Bövinghausen mit 8:0Die Sportfreunde Siegen gewinnt am Sonntag mit einem Kantersieg von 8:0 gegen den TuS Bövinghausen in der Oberliga Westfalen. Das Spiel endete mit einem klaren Ergebnis von 8:0 für die Sportfreunde Siegen.

Weiterlesen »

Victoria Clarholz unterliegt gegen ASC 09 DortmundBei der Auswärtspartie in Dortmund erleidet das Team des Victoria Clarholz eine spürbare 2:4-Niederlage gegen die Gastgeber.

Weiterlesen »