Sportfreunde Stiller feiern 30-jähriges Bestehen

Die Sportfreunde Stiller blicken zurück auf ihre Geschichte und feiern ihr 30-jähriges Bestehen. Ihre Songs wie 'Ein Kompliment' und '54' '74, '90, 2006' prägten eine ganze Musik-Generation.

Die Sportfreunde Stiller feiern ihr 30-jähriges Bestehen und blicken zurück auf ihre Geschichte. Die Band, bestehend aus Sänger Peter Brugger, Schlagzeuger Florian Weber und Bassist Rüdiger Linhof, hat in den Neunzigern zu gefeierten Popstars geworden.

Ihre Songs wie 'Ein Kompliment' und '54' '74, '90, 2006' prägten eine ganze Musik-Generation. In einer neuen ARD-Doku, 'Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand', wird ihre lange Reise gezeigt, die auch Tiefen wie eine dreijährige Pause umfasste. 2017 war es fast zu einem Band-Aus gekommen, als Sänger Peter Brugger einen 'Notstopp' einlegen musste. Die Band hatte live mit dem Erfolg umgehen müssen und war ausgebrannt.

Doch 2020 näherten sie sich wieder an und feierten 2022 bei 'Rock am Ring' ihr großes Comeback. Im Juni erschien ihr neues Album 'Happy Birthday'





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Sportfreunde Stiller 30-Jähriges Bestehen ARD-Doku Popstars Musik-Generation

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