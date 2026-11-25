Der Erfurter Fußballspieler Romario Hajrulla muss wegen eines Vorwurfs der tätlichen Beleidigung gegen Marcel Bergmann acht Partien pausieren, was einen Ausfall bis Ende Februar bedeutet.

Der Erfurter Fußballspieler Romario Hajrulla hat am Mittwochabend eine empfindliche Disziplinarstrafe vom Sportgericht erhalten. Er wurde für einen Vorfall nach dem Spiel bei Chemie Leipzig am 6. November zu einer Sperre von acht Spielen verurteilt. Zwei dieser Spiele wurden zumindest zur Bewährung ausgesetzt, wodurch die faktische Auszeit größer ausfallen könnte, falls die Bedingungen nicht eingehalten werden.

Detaillierte Abläufe des Vorfalls und Beweislage

Laut dem offiziellen Protokoll der Schiedsrichter um Christoph Dallmann aus Rostock soll Hajrulla dem Leipziger Torwart Marcel Bergmann nach dem Abpfiff einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben. Die Schiedsleitung selbst erklärte im Bericht, dass sie den Hieb nicht mitbekommen haben, da sie sich in einer anderen Position befanden. Marcel Bergmann meldete den Angriff dennoch, woraufhin die Offiziellen den Vorfall schriftlich festhielten und das Verfahren einleiteten.

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Der Vorsitzende des Sportgerichts, Dennis Dietel, wertete die vorliegenden Zeugenaussagen als schlüssig. Er betonte, dass die Berichte rund wirkten, auch wenn es kleine Widersprüche in den Details gab. Genau diese leichten Diskrepanzen hätten die Glaubwürdigkeit der Zeugen laut Dietel gestärkt. Romario Hajrulla stritt die Tat ab und gab lediglich an, er wolle sich mit Marcel Bergmann nach dem Spiel aussprechen, ohne ihn körperlich zu attackieren.

Positionen der Akteure und rechtliche Einordnung

Dennis Dietel erklärte, dass die Aussagen der Leipziger Seite in der Gesamtgemengelage überzeugender gewertet wurden als die Verteidigung des Angeklagten. Wichtig für die Bewertung war auch, dass Romario Hajrulla kein Wiederholungstäter in der aktuellen Saison ist. Ein früherer Vorfall aus dem November des Vorjahres, bei dem er den Jenas Torwarttrainer Paul Küas schubste und dafür drei Spiele gesperrt wurde, floss nicht in die aktuelle Urteilsfindung ein.

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Die Strafe ist unabhängig von einer möglichen Berufung vorläufig vollstreckbar. Selbst wenn der Spieler oder sein Verein das Urteil beim Verbandsgericht anfechten sollte, darf Romario Hajrulla an diesem Wochenende nicht auflaufen. Das Urteil bleibt also erst einmal bestehen, bis eine finale Entscheidung auf höherer Ebene getroffen wurde, was zeitlich noch einige Wochen dauern kann.

Konsequenzen für die Erfurter Saisonplanung

Die Sperre bedeutet für Romario Hajrulla einen erheblichen Ausfall aus dem Kader. Bleibt die Strafe in dieser Höhe bestehen, darf der 27-Jährige erst am 7. März wieder in der Liga auflaufen. Das bedeutet, dass er das gesamte Februar-Geschäft verpasst und auch im direkten Vergleich gegen den BFC Preussen nicht zur Verfügung steht, was die Offensive von Erfurt schwächt.

Reaktion des Trainers und Kritik am Verfahren

Erfurts Trainer Fabian Gerber reagierte empört auf die Entscheidung des Sportgerichts. Er bezeichnete das Urteil als bodenlose Frechheit und betonte, dass es keine objektiven Beweise gäbe, sondern nur Behauptungen der Leipziger Seite. Gerber sah den Prozess als Skandal an und warf den Entscheidern vor, der aktuellen Tabellenspitze möglicherweise in die Karten zu spielen.

Der Trainer fragte offen an, ob man dem FC Carl Zeiss Jena gezielt schaden wolle, da der eigenen Mannschaft kein Gehör geschenkt worden sei. Fabian Gerber erklärte, dass es im Kern ein Aussprachegegensatz gewesen sei, der schwerwiegend genug erschien, um so hohe Strafen zu rechtfertigen. Seine Unverständnis über das Vorgehen ist groß, da er der Ansicht ist, dass die Faktenlage für eine derartige Sperre nicht ausreicht.