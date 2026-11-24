Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert warnt vor dem torgefährlichen Sporting Lissabon. Der Top-Torjäger Omar Ingi Magnusson fällt lange aus. Wer gewinnt die Champions-League-Partie?

Das Champions-League-Auftakt-Wochenende endete für den SC Magdeburg mit einem deutlichen Sieg gegen den SCM, doch die Erwartungen an das nächste Duell haben sich grundlegend verschoben. Am kommenden Samstag empfängt der deutsche Meister Sporting Lissabon in der Hauptrunde, wobei ein erneut so großer Klassenunterschied wie im ersten Spiel äußerst unwahrscheinlich ist. Die Portugiesen führen die Tabelle sogar vor Magdeburg an und sind in Europa bislang ungeschlagen.

Taktische Details und Spielerverpflichtungen

Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert schätzt die portugiesische Mannschaft als extrem gefahren ein. Er lobt den Spielstil von Sporting offen als "geilen Handball" und betont, dass es ein Vergnügen sei, den Gegnern zuzuschauen. Im Zentrum der Offensive steht die sogenannte Costa-Dynastie, die das Team dominiert. Die Brüder Francisco und Martim Costa steuern das Spiel auf dem Feld, während Vater Ricardo am Rand als Trainer die Geschicke lenkt. Dieses eingespielte Konstrukt wird jedoch bald der Vergangenheit angehören, da die beiden Brüder im Jahr 2027 zur SG Flensburg-Handewitt wechseln.

Also read Magdeburg mit nächstem souveränen Sieg

Positionen der Trainer und Erwartungen

Wiegert hält Sporting Lissabon für eine genuine Final-four-Kandidatin und geht von einer hohen Torausbeute aus. Die Portugiesen sind in der Champions League bereits um fünfzehn Treffer torgefährlicher als der SCM. Da beide Teams extrem viel Wert auf schnelles Spiel legen, rechnet der Magdeburger Chefcoach mit einer offenen, toffreudigen Partie. Er warnt jedoch davor, den Sieg gegen Hamburg als einzigen Maßstab für die eigene Leistung zu nehmen, um nicht in den Schlendrian zu verfallen.

Advertisement

Auswirkungen und Prognosen für das Spiel

Trotz der positiven Einstellung des Trainers zu einem lockeren Spielstil muss sich Magdeburg ohne einen Schlüsselspieler aufstellen. Der langjährige Top-Torjäger Omar Ingi Magnusson ist verletzt und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Wiegert verzichtet vorerst auf konkrete Prognosen zum Genesungszeitpunkt, erwähnt jedoch die Chance auf ein Comeback innerhalb des Kalenderjahres 2026. Die Mannschaft muss diesen Ausfall kompensieren, während Sporting Lissabon mit voller Offensive antritt.