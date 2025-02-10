Sporting Lissabon'un Golcüsü Viktor Gyökeres: Şampiyonlar Ligi'nde BVB'yi Bekliyor

Sporting Lissabon, yeni koçuyla yeniden formda. Viktor Gyökeres, BVB'ye karşı Şampiyonlar Ligi müsabakasında dikkat çekici bir performans sergileyecek.

Spor ting Lissabon, Ruben Amorim'in ardından gelen yeni koçla yeniden başarıya dönmüş durumda. Viktor Gyökeres , BVB 'ye de bu haftaya kadar (11.02.2025, 20.50'te ses anlatımında ve canlı skorlarla) Şampiyonlar Ligi Play-off ilk maçında her şeyi sorgulaması muhtemel. Robin Tillenburg \Hıdırellez'e denk gelen zamanda Spor ting Lissabon'da her şey ters gitmişti. 15. hafta maçında Gil Vicente'e karşı 0-0 berabere kaldıklarında, sezon başından beri iki hafta sonra ilk kez liderliklerini kaybettiler.

Hatta, bir sonraki maçta karşı karşıya gelecekli Stadrival Benfica ile de aynı haftaya denk geliyordu. Kulüp yöneticileri, henüz dört hafta sonraki maçta 44 gün içinde koç Joao Pereira'yı görevden aldıktan sonra, Sporting CP olarak da bilinen Sporting'in durumu hakkında harekete geçme ihtiyacı hissettiler. Pereira'nın sekiz maçta sadece üç galibiyet ve dört yenilgiyle çalışması yetersiz kalmıştı. \Rui Borges, o zaman Vitoria Guimaraes'in birinci lig takımlarından altıncı sırada yer alan bir takımdan transfer edildi, yeni koç olarak görevlendirildi. Borges'in geliriyle Sporting liderlik pozisyonuna geri döndü ve bu hafta Şampiyonlar Ligi Play-off'larında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Amorim'in koçluğunda üçlü savunma sisteminden farklı olarak, Borges dörtlü savunma sistemiyle oynuyor. Ancak, Borges'in öğrettiği temel prensipler arasında Sporting'in ofansif futbolu ve Viktor Gyökeres'in bu ofansif tutarlılık sağlaması yer alıyor. \Gyökeres, 34 maçta 34 gol atarak ve 7 gol asist yaparak bu sezon 34 gol kaydetti. Avrupa'nın en iyi golcüsü için verilen altın top ödülü yarışmasında ikinci sırada yer alıyor. Ancak, Portugal ligine atfedilen 'zayıflık' nedeniyle, Gyökeres, Bundesliga gibi liglerde elde edilen performansla karşılaştırılamaz. Ancak, Gyökeres'in 2019/20 sezonunda FC St. Pauli'de 26 maçta 7 gol kaydettiği bilgisi, geçmişindeki performansını gösteriyor. \Gyökeres, futbol terimleriyle bir 'geç kalmış başlangıç' yapan bir futbolcu olarak anılıyor. En azından büyük sahnede. 19 yaşındayken İngiltere'ye Brighton & Hove Albion'e transfer oldu ancak Premier Lig'de hiçbir maça forma giymedi. Kulüp onu Hamburg'a, daha sonra Swansea'ye ve Coventry'ye kiralık olarak gönderdi. Coventry için 121 maçta 41 gol atarak ve bir sezon boyunca takımının bir parçası olarak 41 gol kaydederek, Gyökeres Amorim'in dikkatini çekti. Amorim, 2023 yazında Sporting için bir golcü arayışındaydı ve Gyökeres'i yaklaşık 25 milyon euro karşılığında transfer etti. 25 yaşında ilk kez bir üst ligde oynayan Gyökeres, 50 maçta 43 gol kaydetti ve Sporting'le şampiyon oldu. \Bu sezon performansı bir o kadar da iyi. Bu futbolu neredeyse bir yıllık süreyle devam ettirecek. 26 yaşında, şu anda kariyerinin ilkbaharında olmak yerine, bir futbolcunun kariyerinde bir geçiş döneminde olduğunu söyleyebiliriz. \Sporting'de kalmanın nedenleri, Gyökeres'in kulüp ve taraftarlarla olan ilişkileriyle açıklanabilir. Sportif başarılar, bu ilişkiyi daha da güçlendirmiştir. Ancak, Gyökeres'in Sporting'de kalması muhtemel görünmüyor. Daha önce de kış transfer döneminde transfer söylentileri vardı. \Sportif başarılar, bu ilişkiyi daha da güçlendirmiştir. Ancak, Gyökeres'in Sporting'de kalması muhtemel görünmüyor. Daha önce de kış transfer döneminde transfer söylentileri vardı. Kulübün sözleşmesinde yer alan bir çıkış maddesinin 100 milyon euro olduğu bildiriliyor. Bu rakam altında satmaları pek olası görünmüyor. \70-80 milyon euro gibi bir rakamda, Gyökeres'in transfer edilmesi için birçok potansiyel alıcı olduğunda şaşırtıcı olmayacaktır





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