Sportpsychologe Pelka verteidigt Julian Nagelsmanns Umgang mit Burnout

Der Münchner Sportpsychologe Maximilian Pelka widerspricht der Kritik an Julian Nagelsmanns Verhalten nach seiner Erkrankung und erklärt die hohen Erwartungen an den FC Bayern Trainer.

Der Rückkehr von Vincent Kompany (40) ins Training des FC Bayern München am vergangenen Dienstag folgte eine intensivere Auseinandersetzung mit der mentalen Belastung im Profisport. Die Erkrankung von Julian Nagelsmann (39) während seiner Amtszeit von 2021 bis März 2023 rückt die psychische Widerstandsfähigkeit von Bundesliga-Coaches erneut in den Fokus. Kompany kehrte nach der Hirnhautreizung in den Trainingsalltag zurück, wobei das Ereignis nicht nur die Fans schockierte, sondern auch die Diskussion um den Schutz der Trainer vor Überlastung befeuerte. Die mentale Gesundheit der Coaches ist seit diesem Vorfall ein zentrales Thema in der Liga.

Pelka kritisiert Ignoranz von Warnsignalen im Sport

Maximilian Pelka (38), erfahrener Sportpsychologe, identifiziert ein gefährliches Muster im Umgang mit frühen Erschöpfungssymptomen bei Trainern. Pelka arbeitete bereits mit Ralf Rangnick (68), Julian Nagelsmann (39), Thomas Tuchel (53) und Fabian Hürzeler (33) zusammen und kennt die spezifischen Druckverhältnisse. Er stellt fest, dass viele im Sport dazu neigen, leichte Warnsignale zu bagatellisieren und zu sagen: Ich nehme eine Tablette und stehe das in ein, zwei Tagen durch. Obwohl diese ersten Anzeichen registriert werden, neigen die betroffenen Personen dazu, sie teilweise bewusst zu ignorieren, anstatt sofort gegenzusteuern.

Also read Gute Zeiten schlechte Zeiten Spoiler: Emily und Julian treffen sich im Büro

Hintergründe zur Entlassung von Julian Nagelsmann

Pelka beleuchtet die komplexe Situation, die zur Trennung zwischen dem Rekordmeister und Nagelsmann führte. Die Mannschaft war im Viertelfinale gegen den PSG, der mit Spielern wie Messi, Neymar und Mbappé aufwartete, ausgeschieden. In der Bundesliga stand Bayern damals an der zweiten Stelle hinter Dortmund, was einen enormen Erwartungsdruck erzeugte. Pelka erläutert, dass in diesem Umfeld ständige Forderungen nach mehr Erfolg bestehen. Nagelsmann wurde schließlich entlassen, nachdem er sich in der Woche nach der 1:2-Niederlage in Leverkusen für einen kurzen Ski-Urlaub entfernt hatte.

Advertisement

Klare Entwarnung für das Verhalten des Trainers

Gegen die damals geäußerte Kritik, Nagelsmann hätte nicht vernünftig mit der Krise umgegangen, wehrt sich Pelka mit konkreten Fakten zur Arbeitsweise des Trainers. Pelka betont, dass Julian Nagelsmann der Einzige war, der sonntags und montags in der Säbener Straße im Büro saß. Kein anderer Trainer war an diesen Tagen anwesend, während alle anderen unterwegs waren. Julian Nagelsmann hatte am Dienstag, nach Abschluss aller Aufgaben, die er bis Montag erledigen musste, die Ausreise angetreten, um sich einen frischen Kopf zu verschaffen.

Notwendigkeit von Pausen für mentale Stabilität

Pelka bewertet den Kurzurlaub von Julian Nagelsmann aus psychologischer Sicht als absolut notwendig und richtig. Es sei genau das Richtige gewesen, sich drei, vier Tage aus dem Wahnsinn herauszuziehen, um wieder klar denken zu können. Nationale Spieler waren in dieser Phase ohnehin für Länderspiele unterwegs. Solche Länderspiel-Unterbrechungen stellen für Trainer die ideale Gelegenheit dar, aus dem Hamsterrad des Trainingsbetriebs auszusteigen. Pelka verurteilt daher die Anschuldigungen, der Trainer habe die Situation falsch eingeschätzt.